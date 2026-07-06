Cómo limpiar las bocinas del celular correctamente para recuperar el volumen sin afectar el dispositivo

Es común que, con el paso del tiempo, algunos usuarios noten que el volumen de su celular disminuye, incluso cuando está configurado al nivel más alto. Aunque en ocasiones se cree que se trata de un problema del dispositivo, en realidad una de las causas más frecuentes es la acumulación de polvo y suciedad en las bocinas, lo que dificulta que el sonido salga con la misma intensidad y claridad.

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Mantener limpios los altavoces no solo ayuda a recuperar la calidad del audio, sino que también contribuye a prolongar su buen funcionamiento. Si la suciedad permanece durante mucho tiempo, puede afectar el rendimiento de las bocinas e incluso ocasionar daños difíciles de reparar. Afortunadamente, existen métodos sencillos que permiten realizar una limpieza básica en casa, sin necesidad de herramientas especializadas ni de acudir a un servicio técnico.

Aunque limpiar las bocinas del celular parece una tarea sencilla, hacerlo de manera incorrecta puede ocasionar daños difíciles de reparar. Algunos usuarios utilizan agujas, alfileres, palillos u otros objetos puntiagudos para retirar la suciedad, pero estos pueden romper la malla protectora o afectar componentes internos.

Un altavoz obstruido o un volumen mal configurado pueden afectar la comunicación. Foto: Getty Images

Del mismo modo, aplicar líquidos directamente sobre los altavoces puede aumentar el riesgo de averías si la humedad llega al interior del dispositivo.

De acuerdo con información reseñada en Consumer Reports, Alex Hausfeld, exgerente de una tienda de reparación de dispositivos electrónicos de uBreakiFix, para evitar estos inconvenientes, la mejor opción es utilizar un cepillo limpio, seco y de cerdas suaves. Con movimientos delicados y sin ejercer demasiada presión, es posible retirar el polvo acumulado en la superficie de las rejillas sin comprometer su funcionamiento.

La forma correcta de limpiar del celular sin dañarla. Foto: Getty Images

Incluso un cepillo de dientes de cerdas suaves, un pincel o una brocha de maquillaje pueden servir para esta tarea, siempre que se empleen con cuidado y sin introducir las cerdas en los pequeños orificios de los altavoces.

Además, la frecuencia de la limpieza dependerá del uso que se le dé al celular y del ambiente en el que permanezca la mayor parte del tiempo. Si el dispositivo suele utilizarse en espacios con mucho polvo o al aire libre, lo más recomendable es retirar la suciedad de los altavoces cada dos semanas. Incluso, una limpieza semanal puede ser una buena opción para evitar que las partículas se acumulen.

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Si después de intentar una limpieza cuidadosa el problema continúa, o no se siente cómodo realizando el procedimiento, lo mejor es acudir a un establecimiento especializado, donde un técnico pueda revisar y limpiar el dispositivo sin poner en riesgo su funcionamiento.