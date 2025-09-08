Suscribirse

Si su celular se escucha bajito, así de fácil y rápido puede limpiar las bocinas sin gastar mucho dinero

Usando herramientas básicas, es posible cuidar el teléfono sin peligro de causar daños.

Redacción Tecnología
8 de septiembre de 2025, 7:34 p. m.
Mantener las bocinas del celular limpias es esencial para disfrutar de un sonido nítido y proteger el equipo.
En ocasiones, los usuarios notan que el celular suena muy bajo, incluso cuando el volumen está al máximo. Esto puede deberse a un fallo en el sistema interno o a que las bocinas se encuentran llenas de polvo, lo que impide que el sonido se reproduzca con claridad y se aproveche toda su capacidad.

Con el paso del tiempo, en los pequeños orificios de los altavoces se acumula suciedad y partículas que afectan la calidad del audio. Por ello, no se debe pasar por alto que, al igual que cualquier otro dispositivo electrónico, los altavoces requieren mantenimiento para prolongar su vida útil y evitar este tipo de inconvenientes.

Aunque la limpieza no resulta complicada, realizarla de forma incorrecta puede causar daños graves. Es común que algunas personas recurran a objetos inadecuados, como agujas o pitillos, lo cual puede resultar contraproducente y dañar permanentemente el dispositivo.

Según explican desde Xataka, no es necesario invertir grandes cantidades de dinero para limpiar las bocinas. Existen métodos económicos y efectivos. Uno de ellos consiste en el uso de un cepillo de cerdas suaves; si las cerdas son demasiado duras, podrían dañar la malla del altavoz.

Otra alternativa es el uso de una masilla adhesiva, que no deja residuos y facilita la limpieza de manera práctica. Finalmente, también se puede emplear aire comprimido, que elimina el polvo de manera rápida y eficiente.

La frecuencia de limpieza depende principalmente del entorno en el que se utiliza el dispositivo y del cuidado que se le otorgue. En términos generales, se recomienda realizar una limpieza ligera cada dos semanas, especialmente si el móvil se usa en lugares polvorientos, al aire libre o cerca de superficies que acumulan suciedad. Para un mantenimiento más constante, puede efectuarse cada semana, evitando que el polvo se adhiera y facilitando su remoción.

Mantener los altavoces libres de suciedad mejora la experiencia auditiva.
Mantener los altavoces libres de suciedad mejora la experiencia auditiva. | Foto: Getty Images

Si el sonido del celular comienza a escucharse apagado, con distorsión o más bajo de lo habitual, es una señal de que las bocinas podrían estar obstruidas y requieren limpieza inmediata, aunque no haya transcurrido el periodo recomendado.

Adicionalmente, utilizar una funda que cubra parcialmente la parte superior del equipo puede ayudar a reducir la entrada de partículas de polvo y proteger los altavoces a largo plazo.

