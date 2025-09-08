iPhone 17: ¿A qué hora ver la presentación de la nueva generación de Apple este 9 de septiembre?

El mundo de la tecnología no deja de innovar y sorprender, y Apple es uno de los grandes protagonistas. La compañía, reconocida como líder en el sector, confirmó la fecha de lanzamiento del nuevo iPhone 17, un dispositivo que promete transformar la experiencia de los usuarios gracias a sus funciones y características mejoradas.

El evento se realizará el próximo martes 9 de septiembre, con transmisión en vivo a nivel mundial. La hora variará según el país, y de acuerdo con lo publicado por Applesfera, la programación será la siguiente:

10:00 horas → Estados Unidos (California)

11:00 horas → Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua

12:00 horas → Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

13:00 horas → Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, República Dominicana y Venezuela

14:00 horas → Argentina y Uruguay

18:00 horas → Islas Canarias (España)

19:00 horas → España (península, Baleares, Ceuta y Melilla)

Filtraciones adelantan que Apple apostará por más velocidad en su nueva gama. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y @theapplehub

Como es habitual en este tipo de presentaciones, no solo se dará a conocer el nuevo iPhone. Apple aprovechará el escenario para mostrar la renovación de algunos de sus productos más icónicos, entre ellos el Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3, Apple Watch Ultra 3, además de posibles sorpresas como el Apple TV 4K 2025 o los AirPods Pro 3, según la fuente en mención.

En cuanto a los detalles del iPhone 17, se anticipa que el azul será el color principal del modelo Air, mientras que en la versión Pro el logo podría incorporar un tono naranja, señal de la introducción de una nueva tonalidad.

El formato del evento combinará la transmisión en vivo abierta al público con la asistencia presencial de periodistas especializados y creadores de contenido en el Apple Park, siguiendo la estrategia híbrida que la compañía ha consolidado en los últimos años.

Sobre su disponibilidad, se estima que las reservas se abrirán el viernes 12 de septiembre, mientras que la venta oficial en tiendas físicas y entregas a domicilio comenzará el viernes 19 del mismo mes, fecha en la que también estará disponible en las Apple Store de todo el mundo.

iPhone 17 llega con nuevas características y colores. | Foto: Ilustración creada con la IA de Bing Image Creator

La nueva generación del iPhone 17 llegará en distintas paletas de colores, diferenciadas por modelo:

iPhone 17: púrpura, verde, negro, plata y azul.

iPhone 17 Air: azul claro, negro, oro claro y plata.

iPhone 17 Pro y Pro Max: gris espacial, plateado, dorado y azul.