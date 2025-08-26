Suscribirse

Apple reveló la fecha de lanzamiento del iPhone 17: estas son las novedades que esperan

El evento se llevará a cabo en Cupertino, California.

Redacción Tecnología
26 de agosto de 2025, 9:39 p. m.
El iPhone 17 se lanzaría en el mes de septiembre del 2025
El iPhone 17 se lanzará el próximo 9 de septiembre. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Apple celebrará un nuevo evento de presentación de producto el próximo 9 de septiembre, en el que se espera conocer la serie iPhone 17.

El evento se celebrará bajo el lema ‘Awe dropping’, en la sede Apple Park, en Cupertino (California, Estados Unidos), a las 10:00 horas (hora local).

La compañía ha enviado este martes las invitaciones de prensa en las que informa que podrá seguirse la retransmisión a través de su web oficial.

Se espera que este sea el evento de presentación de la serie iPhone 17, que se espera que incluya un modelo más delgado, conocido en las filtraciones como iPhone 17 Air.

Dicho modelo, según los conocedores, dispondrá de un grosor dos milímetros más fino que los modelos actuales y con el que la compañía se planteó eliminar los puertos de carga.

Contexto: iOS 26: estos son los dispositivos que recibirán el nuevo sistema operativo con el diseño Liquid Glass de Apple

Aunque el iPhone 17 Air supondrá una renovación en el diseño de Apple, la tecnológica está preparando un rediseño aún mayor para los iPhone que presentará en el 20 aniversario de estos dispositivos, según ha compartido el periodista de Bloomberg, Mark Gurman, en su último boletín informativo ‘Power On’.

Los iPhone cumplirán 20 años desde su lanzamiento en 2027, año en el que se espera que Apple lance su serie iPhone 19, para la que la tecnológica trabaja en una “gran reorganización”.

En concreto, Gurman ha señalado que esta reorganización se basa en una versión plegable del smartphone.

Asimismo, Apple también planea lanzar un modelo iPhone Pro rediseñado para el 20 aniversario, que estará fabricado con “un uso más extensivo” del vidrio en el cuerpo del dispositivo.

La demanda presentada por el Gobierno de EE. UU. contra Apple ha enviado ondas de choque a través del mundo empresarial, mientras las autoridades buscan desafiar lo que consideran un monopolio injusto en el mercado de los iPhones.
Apple celebrará un nuevo evento de presentación de producto el próximo 9 de septiembre, en el que se espera conocer la serie iPhone 17. | Foto: Getty Images

Por otra parte, Gurman también ha compartido algunos detalles sobre el diseño del próximo iPhone 17 Pro, con el que, además del iPhone 17 Air, Apple planea incluir algunos de los mayores cambios de diseño que la compañía ha adoptado desde la generación de 2020.

Contexto: Apple corta de raíz las críticas de Musk sobre preferencias hacia ChatGPT en su tienda digital

Concretamente, aunque no tendrá un diseño especialmente distinto y sus líneas serán similares a las del iPhone 16 Pro, sobre todo en la parte delantera, los principales cambios en el diseño del iPhone 17 Pro se centrarán en el módulo de cámaras en la parte trasera.

En este sentido, las cámaras se situarán en un módulo que estará dispuesto a lo ancho del ‘smartphone’ en la parte trasera.

Es decir, en lugar el formato cuadrado que ofrece actualmente el iPhone 16 Pro, el módulo de cámaras se extenderá a lo ancho en formato rectangular para el nuevo ‘smartphone’.

Igualmente, este módulo será del mismo color que el resto del dispositivo, según han detallado fuentes relacionadas con la compañía.

*Con información de Europa Press.

