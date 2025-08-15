Suscribirse

Tecnología

Apple corta de raíz las críticas de Musk sobre preferencias hacia ChatGPT en su tienda digital

Apple rechazó las acusaciones de Elon Musk sobre un supuesto favoritismo hacia ChatGPT en la App Store.

Redacción Tecnología
16 de agosto de 2025, 2:18 a. m.
Musk denunció un sesgo en la App Store, mientras Apple insistió en su neutralidad.
El gigante tecnológico negó trato preferencial a ChatGPT frente a Grok, de Musk. | Foto: Getty Images

Apple rechazó con firmeza las declaraciones de Elon Musk, quien acusó a la App Store de otorgar ventajas a ChatGPT, desarrollado por OpenAI, frente a otros asistentes de inteligencia artificial, incluido Grok, creado por su compañía xAI. El intercambio marcó un nuevo episodio en la disputa por el dominio de las aplicaciones de IA.

Musk eleva el tono contra Apple

El magnate afirmó que la tienda de aplicaciones de Apple estaría limitando la competencia al favorecer a ChatGPT. Incluso, advirtió que podría emprender acciones legales contra la compañía de Cupertino, lo que dio pie a un enfrentamiento público con Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI.

Musk sostuvo en X, la red social de su propiedad, que Apple se estaba “comportando de una manera que hace imposible que cualquier compañía de inteligencia artificial llegue al #1 en App Store, lo cual es una inequívoca violación (de la legislación) antimonopolio”. Sin embargo, no aportó evidencias que respalden sus acusaciones.

Apple rechaza la acusación

La tecnológica respondió de inmediato. “La App Store está diseñada para ser justa y libre de sesgos”, afirmó en una declaración enviada a la AFP.

Según la compañía, las aplicaciones se presentan en la plataforma a través de gráficos, recomendaciones algorítmicas y listas seleccionadas por expertos con criterios objetivos.

.
La firma de Cupertino negó que su tienda digital favorezca a OpenAI tras los señalamientos de Musk. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Apple añadió que su meta es garantizar una “búsqueda segura” para los usuarios y al mismo tiempo dar oportunidades a los desarrolladores que buscan visibilidad en un mercado altamente competitivo. Con ello, descartó de plano cualquier trato preferencial hacia OpenAI.

Contexto: Elon Musk hace importante predicción al apostar por un gigante tecnológico en la carrera del uso de la Inteligencia artificial

Pruebas en contra de Musk

Las críticas del empresario fueron rápidamente cuestionadas en redes sociales. Varios usuarios recordaron que DeepSeek AI, de origen chino, alcanzó el primer lugar en la App Store a comienzos de este año, mientras que Perplexity AI ocupó recientemente la misma posición en la tienda de aplicaciones de India. Estos casos contradicen la afirmación de que ChatGPT sea el único asistente con posibilidad de liderar el ranking.

Los chatbots muestran límites graves al identificar hechos, fuentes e imágenes reales.
Musk acusó a Apple de inclinar la balanza hacia ChatGPT, pero la compañía lo desmintió. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

DeepSeek y Perplexity, al igual que Grok, compiten directamente en el campo de la inteligencia artificial generativa, un sector que no deja de atraer inversiones y atención mundial.

Una batalla que apenas comienza

Musk insistió en que su empresa “xAI tomará inmediatamente acciones legales”, lo que abre la puerta a un posible enfrentamiento judicial. Mientras tanto, tanto OpenAI como xAI lanzaron en fechas recientes nuevas versiones de sus asistentes, ChatGPT y Grok, confirmando que la competencia por el liderazgo en el mercado de la IA seguirá intensificándose.

*Con información de AFP.

Noticias relacionadas

AppleElon MuskOpenAIChatGPT

