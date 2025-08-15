Elon Musk hace importante predicción al apostar por un gigante tecnológico en la carrera del uso de la Inteligencia artificial

El sector tecnológico presenció un acontecimiento clave tras el anuncio de Google sobre Willow, su nuevo chip de computación cuántica.

El procesador, diseñado en los laboratorios de la empresa en Santa Bárbara, logró resolver en menos de cinco minutos un problema matemático que, en condiciones tradicionales, habría requerido cerca de 10 septillones de años para una supercomputadora clásica, una cifra equivalente a un 1 seguido de 25 ceros.

Un salto cuántico sin precedentes

La computación cuántica se diferencia de la convencional al utilizar qubits en lugar de bits binarios, lo que multiplica exponencialmente la capacidad de cálculo.

Google sorprende con Willow y Musk lo reconoce como líder. | Foto: X/@GoogleQuantumAI

Willow, con 105 qubits, no solo representa un incremento en potencia, sino también un paso importante en la corrección de errores, uno de los principales obstáculos de esta rama de la informática. El anuncio posiciona a Google como un actor fundamental en la evolución de estas tecnologías, que buscan transformar desde la inteligencia artificial hasta la investigación científica y el desarrollo industrial.

Musk señala a Google como favorito

El hito de Google generó reacciones inmediatas, entre ellas la de Elon Musk, líder de Tesla y SpaceX, quien compartió en X su visión sobre el impacto del avance.

“Fuera de la IA en el mundo real, Google tiene la mayor ventaja en capacidad de cómputo (y datos) por ahora, así que actualmente tiene la mayor probabilidad de ser el líder”, dijo Musk en un post en X.

Musk elige a Google como favorito en la carrera de la IA. | Foto: Getty Images

Según el empresario, fuera de la inteligencia artificial aplicada de manera práctica, Google posee en este momento la mayor ventaja gracias a su capacidad de cómputo y a la cantidad de datos que maneja, factores decisivos para el futuro de la IA.

Musk afirmó que hoy en día la compañía californiana es la que tiene más probabilidades de encabezar la carrera tecnológica, aunque advirtió que ese panorama podría modificarse con los años. En su mensaje también subrayó que las principales corporaciones enfocadas en inteligencia artificial continuarán consolidándose, incluida su firma xAI, dado que todavía queda un vasto terreno por explorar en el desarrollo de algoritmos y aplicaciones.

Competencia entre titanes

La innovación de Willow refuerza la posición de Google dentro del grupo conocido como AI Hyperscalers, integrado por Microsoft, Meta y Amazon. Estas empresas invierten cientos de miles de millones de dólares en ampliar la infraestructura de centros de datos, conscientes de que la supremacía en capacidad de cómputo será determinante en la próxima etapa de la revolución digital.