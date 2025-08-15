Suscribirse

Elon Musk hace importante predicción al apostar por un gigante tecnológico en la carrera del uso de la Inteligencia artificial

El dueño de Tesla respalda a Google tras su avance en computación cuántica.

Redacción Tecnología
16 de agosto de 2025, 1:32 a. m.
Musk considera a Google con la mayor ventaja tecnológica.
Elon Musk destaca la ventaja de Google en inteligencia artificial. | Foto: Getty Images

El sector tecnológico presenció un acontecimiento clave tras el anuncio de Google sobre Willow, su nuevo chip de computación cuántica.

El procesador, diseñado en los laboratorios de la empresa en Santa Bárbara, logró resolver en menos de cinco minutos un problema matemático que, en condiciones tradicionales, habría requerido cerca de 10 septillones de años para una supercomputadora clásica, una cifra equivalente a un 1 seguido de 25 ceros.

Un salto cuántico sin precedentes

La computación cuántica se diferencia de la convencional al utilizar qubits en lugar de bits binarios, lo que multiplica exponencialmente la capacidad de cálculo.

El anuncio lo hizo Google a través de sus redes sociales
Google sorprende con Willow y Musk lo reconoce como líder. | Foto: X/@GoogleQuantumAI

Willow, con 105 qubits, no solo representa un incremento en potencia, sino también un paso importante en la corrección de errores, uno de los principales obstáculos de esta rama de la informática. El anuncio posiciona a Google como un actor fundamental en la evolución de estas tecnologías, que buscan transformar desde la inteligencia artificial hasta la investigación científica y el desarrollo industrial.

Musk señala a Google como favorito

El hito de Google generó reacciones inmediatas, entre ellas la de Elon Musk, líder de Tesla y SpaceX, quien compartió en X su visión sobre el impacto del avance.

“Fuera de la IA en el mundo real, Google tiene la mayor ventaja en capacidad de cómputo (y datos) por ahora, así que actualmente tiene la mayor probabilidad de ser el líder”, dijo Musk en un post en X.

Elon Musk
Musk elige a Google como favorito en la carrera de la IA. | Foto: Getty Images

Según el empresario, fuera de la inteligencia artificial aplicada de manera práctica, Google posee en este momento la mayor ventaja gracias a su capacidad de cómputo y a la cantidad de datos que maneja, factores decisivos para el futuro de la IA.

Musk afirmó que hoy en día la compañía californiana es la que tiene más probabilidades de encabezar la carrera tecnológica, aunque advirtió que ese panorama podría modificarse con los años. En su mensaje también subrayó que las principales corporaciones enfocadas en inteligencia artificial continuarán consolidándose, incluida su firma xAI, dado que todavía queda un vasto terreno por explorar en el desarrollo de algoritmos y aplicaciones.

Contexto: Estallan las redes sociales por video falso de Taylor Swift desnuda: Grok, de Elon Musk, en la mira por la función “Imagine”

Competencia entre titanes

La innovación de Willow refuerza la posición de Google dentro del grupo conocido como AI Hyperscalers, integrado por Microsoft, Meta y Amazon. Estas empresas invierten cientos de miles de millones de dólares en ampliar la infraestructura de centros de datos, conscientes de que la supremacía en capacidad de cómputo será determinante en la próxima etapa de la revolución digital.

El reconocimiento de Musk, aunque matizado con reservas sobre el futuro, subraya que el dominio de la inteligencia artificial no solo depende del talento en algoritmos, sino también de quién logre consolidar la infraestructura más poderosa. La computación cuántica, con Google al frente en esta etapa, comienza a marcar la diferencia en una disputa que definirá a los líderes de la innovación en los próximos años.

