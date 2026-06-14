Así puede tener la versión original de WhatsApp Plus con funciones premium y sin riesgos: solo debe activar esta opción

Las aplicaciones de mensajería se han convertido en una de las principales herramientas de comunicación en todo el mundo. Gran parte de su éxito se debe a las constantes actualizaciones que plataformas como WhatsApp incorporan para ofrecer una experiencia cada vez más completa y adaptada a las necesidades de los usuarios.

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El envío de fotografías, videos, documentos, llamadas y videollamadas son algunas de las funciones más destacadas de la aplicación. Sin embargo, para muchas personas estas opciones no son suficientes, ya que buscan un mayor nivel de personalización, como cambiar el color del ícono, acceder a stickers con efectos especiales, utilizar tonos de llamada exclusivos o modificar distintos aspectos de la interfaz.

Durante años, quienes deseaban estas características recurrían a aplicaciones desarrolladas por terceros, conocidas popularmente como WhatsApp Plus.

Aunque estas versiones prometían una experiencia más personalizada, también representaban un importante riesgo para la seguridad de la información personal y el correcto funcionamiento de los dispositivos. Esto se debe a que no están sujetas a los mismos controles y protocolos de seguridad que las aplicaciones distribuidas a través de tiendas oficiales como Google Play Store y Apple App Store.

Durante años, muchas personas recurrieron a versiones no oficiales de WhatsApp. Foto: Getty Images

No obstante, esta situación ha comenzado a cambiar. Meta anunció recientemente una nueva suscripción que permitirá a los usuarios acceder a funciones adicionales de personalización dentro de WhatsApp, sin necesidad de descargar aplicaciones externas o archivos APK de procedencia desconocida.

De acuerdo con la información publicada por la compañía, esta suscripción no altera la experiencia principal de WhatsApp, que seguirá siendo gratuita y conservará sus funciones habituales de mensajería y llamadas privadas. Los usuarios podrán administrar los beneficios contratados desde la ruta Ajustes > Suscripciones > WhatsApp Plus.

Los usuarios que contraten la suscripción podrán gestionar sus beneficios directamente desde la configuración de la aplicación. Foto: NurPhoto via Getty Images

Por el momento, está disponible únicamente en determinadas regiones y solo para la aplicación WhatsApp Messenger, por lo que no puede utilizarse en WhatsApp Business.

Entre las ventajas que ofrece esta suscripción se encuentran stickers exclusivos con efectos especiales, temas e íconos personalizados, la posibilidad de fijar hasta 20 chats, tonos exclusivos para contactos importantes y herramientas avanzadas para organizar y personalizar las listas de conversaciones.