Ya puede saber cuántas veces vieron su historia en Instagram: solo debe activar esta función poco conocida

Las redes sociales se han convertido en una pieza fundamental de la era digital. Aunque en sus inicios eran vistas principalmente como herramientas de entretenimiento y distracción, hoy cumplen un papel mucho más amplio.

Actualmente, millones de personas las utilizan para trabajar, mostrar su estilo de vida, conectar con diferentes audiencias, acceder a información y mantenerse al tanto de las tendencias que surgen en internet.

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Con el paso de los años, plataformas como Instagram han logrado consolidarse en distintos rincones del mundo gracias a las múltiples funciones que ofrecen. Su propuesta permite a los usuarios compartir fotografías y videos que reflejan su personalidad, además de adaptar la experiencia a sus gustos, intereses y necesidades.

A medida que la competencia entre plataformas digitales se intensifica, compañías como TikTok o YouTube mantienen una constante carrera por ofrecer herramientas más atractivas e innovadoras. Por ello, Instagram implementa actualizaciones de forma periódica con el objetivo de mejorar el rendimiento de la aplicación, corregir fallos de seguridad, fortalecer la privacidad e incorporar funciones que respondan a las nuevas demandas de los usuarios.

La red social ha comenzado a incorporar algunas características exclusivas dentro de sus planes de suscripción. Foto: Getty Images

Sin embargo, muchas de estas novedades pasan desapercibidas porque son recientes o porque todavía no han sido exploradas por gran parte de la comunidad. Un ejemplo de ello son las historias, una de las funciones más populares de la plataforma, que permite compartir contenido durante 24 horas y personalizarlo mediante música, stickers, textos y diferentes opciones de edición.

Ahora, esta herramienta ofrece nuevas posibilidades de personalización, especialmente en materia de privacidad, un aspecto que cada vez cobra mayor relevancia entre los usuarios. Gracias a ello, algunas personas podrán acceder a información relacionada con las visualizaciones repetidas de sus historias, es decir, conocer cuántas veces un mismo usuario ha vuelto a ver una publicación.

No obstante, es importante aclarar que esta característica no forma parte de las funciones tradicionales de Instagram. La herramienta está incluida dentro de un nuevo plan de suscripción lanzado por la compañía, diseñado para quienes desean acceder a funciones premium que no están disponibles en la versión gratuita de la aplicación.

Las actualizaciones de Instagram abarcan diferentes áreas de la aplicación. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La apuesta de Instagram es mejorar la experiencia de uso y ofrecer mayores opciones de personalización para adaptarse a las preferencias de cada persona.

Quienes deseen acceder a estos beneficios deberán asumir un costo adicional que ronda los 15.000 pesos mensuales. Debido a que se trata de una actualización reciente, la función todavía no está disponible en todos los países, por lo que su llegada se realizará de manera gradual.