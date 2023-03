Instagram estrena la función de ‘álbum compartido’, así funciona esta novedad

Instagram ha anunciado una nueva característica que permite guardar publicaciones con otros usuarios en un álbum compartido en la plataforma que funciona a modo de colección colaborativa de contenido.

Actualmente la plataforma permite guardar contenido en cada perfil y organizar y crear colecciones de vídeos e imágenes en las que permiten modificaciones mínimas, como cambiar la imagen de portada o el nombre de cada una de ellas.

Ahora, la compañía ha implementado una funcionalidad denominada ‘colecciones colaborativas’, que permite a los usuarios guardar contenidos en álbumes compartidos con otros usuarios, una característica similar a los tableros grupales que introdujo Pinterest en 2018.

Instagram lanza la función de álbumes compartidos. - Foto: Oficial de Meta / Compartida a Semana

Los usuarios comenzarán a ver a partir de ahora una notificación en la que se les invita a probar esta nueva funcionalidad para que varios usuarios tengan acceso a ciertas publicaciones desde un mismo lugar, según ha compartido la plataforma en redes sociales.

Para generar una colección colaborativa solo será necesario pulsar el icono del marcador, elegir la opción ‘Nueva colección’, darle un nombre y activar el botón ‘Permitir que mis amigos se unan a la colección’.

Entonces, se abre un menú que permite elegir a estos los contactos del usuario o buscarlos y se pueden añadir un máximo de 250 personas a cada colección, tal y como determina la plataforma en su Servicio de ayuda.

Otra opción disponible es la de crear una colección colaborativa de un chat. En este caso, los usuarios con quienes se comparta una colección recibirán una notificación en sus bandejas de entrada de mensajes directos.

Las colecciones que se incluyan en un chat grupal son atemporales, de modo que las podrán ver los futuros miembros de ese chat, mientras que los que lo abandonen o sean expulsados perderán el acceso a la colección colaborativa asociada a la conversación.

La plataforma recuerda que las colecciones privadas no se pueden compartir y que no se puede convertir en privada una colección ya producida. Asimismo, si se añade una publicación de una cuenta privada a una colección colaborativa, solo podrán verla quienes sigan a esa cuenta y que cualquier persona que pueda ver esta colección también puede borrarla, independientemente de si la ha generado o no.

Instagram apuesta por la creación de herramientas colaborativas. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Cabe recordar que Instagram ya dispone de otra herramienta colaborativa llamada Collabs, un formato de coautoría que permite compartir el contenido del ‘feed’ y los ‘reels’ con otros usuarios, de modo que ambos puedan compartir en sus perfiles una publicación.

Instagram ahora permite revivir viejas ‘stories’ y convertirlas en nuevos ‘reels’ con amigos

Hace un par de semanas Instagram generó una función que hace posible recuperar las ‘stories’ que los usuarios publicaron tiempo atrás para compartirlas con otras personas para que también puedan verlas.

La compañía agregó una herramienta que recoge las diferentes imágenes y los videos compartidos en la red social en este apartado, situado en la parte superior de la interfaz, encima del ‘feed’.

Para acceder a ella, se debe elegir la pestaña del perfil, situada en la parte inferior derecha de la pantalla. A continuación, las tres rayas del menú de la parte superior derecha y escoger la opción ‘Archivo’.

Instagram lanza una función para recordar historias publicadas en el pasado por sus usuarios. - Foto: Captura de pantalla

En este apartado, se muestran los videos en directo realizados en dicha cuenta, los contenidos del ‘feed’ archivados --eliminados para la vista pública, pero almacenados en la plataforma-- y las historias que se hayan publicado, con su correspondiente fecha.

En esta última sección, los contenidos se organizan en formato de vista previa con miniaturas, de calendario (que organiza por fecha estas publicaciones) y según el lugar donde se hayan publicado en caso de haber añadido una ubicación determinada.

Instagram ha introducido ahora un botón denominado ‘Recuerdos’, colocado junto a la imagen de perfil del usuario en Historias, que automáticamente dirige a los usuarios a las historias publicadas ese día.

“Vuelve a ver los momentos que compartiste por estas fechas”, advierte la red social, propiedad de Meta, que ha animado a los propietarios de estas cuentas a compartir sus historias “para que otras personas también puedan verlas”.

Instagram ha introducido este botón tanto en la versión de la aplicación para iOS como en la de Android.

Con información de Europa Press