Instagram renueva una de sus funciones más usadas: ahora podrá personalizar el algoritmo y decidir qué contenido ver

Instagram entendió la función de ‘Tu algoritmo’ a la sección de Explorar, de manera que los usuarios ahora también pueden personalizar el algoritmo de recomendación para este feed, de cara a visualizar el contenido más afín a sus intereses, al igual que en los Reels.

La red social propiedad de Meta comenzó a desplegar la herramienta ‘Tu algoritmo’ en enero de este año, tras presentarla en diciembre de 2025, como una nueva forma de “ver y controlar” los temas que impulsan las recomendaciones del apartado de Reels.

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Con ello, los usuarios pueden acceder más fácilmente a contenido sobre sus temas de interés en formato de video corto, así como configurar de forma sencilla la cantidad de contenido que aparece sobre ciertos temas concretos.

Ahora, Instagram anunció que extiende esta misma característica a la sección de Explorar, por lo que los usuarios también podrán personalizar el feed de publicaciones que aparecen en este apartado para encontrar temáticas de su interés.

Ilustración del logo de Instagram Foto: NurPhoto via Getty Images

Así lo detalló la compañía en un comunicado en su blog, donde agregó que se trata de una opción que permite ver los temas que Instagram cree que son interesantes para los usuarios y modificarlos para ver “más o menos contenido” sobre lo que desee el usuario en cuestión.

En primer lugar, al acceder a ‘Tu algoritmo’, la red social muestra los intereses principales del usuario, tras ello, posibilita ajustar las preferencias simplemente escribiendo los temas que el usuario desee ver más o los que prefiera evitar. Esto se reflejará directamente en el contenido mostrado en la sección Explorar.

Instagram anunció que extiende esta misma característica a la sección de Explorar. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

No obstante, Instagram advirtió que se trata de un sistema integral, por lo que los cambios de algoritmo que se configuren para los Reels también se aplicarán en la sección Explorar. Además de todo ello, los usuarios también pueden compartir los intereses de su algoritmo con otros usuarios a través de sus historias.

Para acceder a la configuración de ‘Tu algoritmo’, basta con pulsar en el icono de dos líneas con corazones ubicado en la esquina superior derecha de la pestaña de Explorar, con lo que se abrirá la interfaz de gestión.

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Igualmente, Instagram recordó que en la sección de Explorar también se pueden agregar o eliminar intereses directamente desde las píldoras de temas que aparecen en la parte superior de la página, lo que permite indagar en temas de interés más fácilmente.

Con todo, la función de ‘Tu algoritmo’ está disponible a nivel global pero exclusivamente en inglés. La red social ha adelantado igualmente que, además de los Reels y la sección Explorar, se ampliará a más aspectos de Instagram próximamente.

*Con información de Europa Press.