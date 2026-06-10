Spotify prepara una innovadora función para conciertos en vivo que ‘promete’ cambiar la forma de disfrutarlos

La plataforma de ‘streaming’ Spotify estaría preparando una expansión de su catálogo con conciertos de música en vivo, una apuesta que incluiría tanto la compra de entradas como la retransmisión de eventos en directo.

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De acuerdo con el periodista de Bloomberg Lucas Shaw, en su boletín Screentime, la compañía ya habría iniciado conversaciones con promotores de conciertos para obtener las licencias necesarias que le permitan transmitir festivales y presentaciones musicales en vivo. La información fue revelada por fuentes cercanas al proyecto.

Actualmente, los conciertos representan una de las principales fuentes de ingresos para muchos artistas. En ese contexto, Spotify busca convertirse en un puente entre los músicos y sus seguidores, especialmente en un momento en el que el alto costo de las entradas se ha convertido en una de las mayores preocupaciones para los fanáticos.

Recientemente, la empresa lanzó Spotify Reserved, una función que permite a los “superfans” o usuarios Premium más activos acceder de manera anticipada a la compra de dos entradas antes de la venta general. Según fuentes cercanas al acuerdo, la compañía sueca estaría pagando decenas de millones de dólares por los derechos que le permitan ofrecer este beneficio exclusivo.

La plataforma busca integrar dentro de su aplicación la compra de entradas y las retransmisiones de conciertos. Foto: Getty Images

La posibilidad de ver conciertos en directo desde la aplicación y el acceso prioritario a entradas hacen parte de una estrategia más amplia con la que Spotify busca fortalecer su apuesta por el contenido en video.

La intención no solo es ampliar la oferta de contenidos disponibles para usuarios gratuitos y Premium, sino también aprovechar el potencial publicitario del formato audiovisual, cuyos ingresos superan ampliamente a los generados por el audio.

Spotify ya había ampliado su experiencia centrada en el audio con la incorporación de los pódcast hace algunos años. Ahora, el objetivo es impulsar el contenido en video y ganar terreno en una industria dominada por YouTube.

La empresa ya habría iniciado conversaciones con promotores musicales para obtener licencias de transmisión. Foto: Getty Images

Otro de los objetivos de Spotify es consolidarse como una plataforma integral para los amantes de la música. Actualmente, la compañía cuenta con más de 700 millones de usuarios en todo el mundo, quienes utilizan principalmente el servicio para escuchar canciones y pódcast.

Con esta estrategia, la empresa también busca mejorar la relación con los artistas y ayudarlos a generar mayores ingresos, luego de años de críticas por su modelo de reparto de regalías.

*Con información de Europa Press