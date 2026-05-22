Así funcionará la nueva herramienta de Spotify para crear canciones con inteligencia artificial

Spotify ha anunciado un acuerdo con Universal Music Group para desarrollar una herramienta que permitirá a los fanáticos crear versiones y remezclas de canciones de artistas y compositores participantes. Esta función hará parte de la suscripción Premium de la plataforma musical como un complemento de pago.

La nueva función de Spotify permitirá crear canciones con voces clonadas por IA

La nueva experiencia estará impulsada por inteligencia artificial generativa, lo que permitirá a los usuarios crear versiones artificiales de canciones reales utilizando una voz clonada digitalmente, incluso basada en su propia voz.

Tanto Spotify como Universal Music Group presentan esta iniciativa como una nueva fuente de ingresos para artistas y creadores. Según las compañías, una parte de las ganancias generadas por los usuarios se destinará a los artistas originales cuyas obras sean reutilizadas.

Además, Spotify explicó en un comunicado publicado en su sitio web que los artistas deberán aceptar voluntariamente participar en este nuevo programa dirigido a los suscriptores de pago.

La nueva función permitirá a los usuarios crear versiones y remezclas de canciones de artistas participantes. Foto: Peter Dazeley

“Las innovaciones de mayor valor en el negocio de la música siempre acercan más a los artistas y los fans. Ese principio es el eje central de esta pionera iniciativa de IA para los fans, diseñada para apoyar la creatividad humana, fortalecer la relación con los seguidores y generar nuevas oportunidades de ingresos tanto para artistas como para compositores”, afirmó Lucian Grainge, presidente y consejero delegado de Universal Music Group.

Spotify anunció un acuerdo con Universal Music Group para desarrollar una herramienta basada en inteligencia artificial. Foto: Getty Images

La herramienta ha sido comparada con Suno AI, una de las plataformas de inteligencia artificial generativa musical más populares, capaz de crear canciones a partir de texto y añadir voces hiperrealistas. Recientemente, Stability AI también presentó nuevos modelos de IA enfocados en la creación musical.

La alianza refleja cómo la inteligencia artificial comienza a transformar la industria musical, al abrir nuevas posibilidades creativas para los usuarios y nuevas fuentes de ingresos para artistas y compositores.

*Con información de Europa Press