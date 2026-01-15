Spotify anuncia nueva subida de precios en Premium: conozca los nuevos costos y los países donde aplicará

Spotify anunció una nueva subida en el precio de las suscripciones a su servicio Premium a partir de febrero. Esta decisión impactará a millones de usuarios de países como Estados Unidos, Estonia y Letonia.

En un comunicado en su web, la compañía sueca señaló que los usuarios de estos países recibirán un correo electrónico en los próximos días explicando las nuevas tarifas para sus suscripciones.

“Las actualizaciones ocasionales de precios en nuestros mercados reflejan el valor que Spotify ofrece, lo que nos permite seguir ofreciendo la mejor experiencia posible y beneficiar a los artistas”, explicó la empresa en el mensaje.

Esta nueva subida del precio de las suscripciones Premium se suma a la del pasado mes de agosto para las regiones de Asia, Oriente Medio, África, Europa, Latinoamérica y la región Asia-Pacífico.

¿Cuánto costarán las nuevas suscripciones?

Spotify ya actualizó en su web el precio de sus suscripciones en Estados Unidos. Para la suscripción Individual, el nuevo costo es de 12,99 dólares (equivalen aproximadamente a unos 50.000 pesos colombianos) al mes, y a suscripción para Estudiantes subirá a 6,99 dólares (alrededor de 26.000 pesos colombianos) mensuales, ambas un dólar más caro que el anterior precio.

En cuanto a la suscripción Dúo, esta aumentará a 18,99 dólares (equivalen aproximadamente a unos 70.000 pesos colombianos) al mes, y el plan Familiar ascenderá a 21,99 dólares (alrededor de 81.000 pesos colombianos) cada mes, dos dólares más caras.

Las personas que accedan al servicio Premium que ofrece Spotify podrán disfrutar de música en streaming sin anuncios y descargar contenidos para escucharlos sin conexión a internet. Sin dejar de lado que la plataforma permite modificar el orden de reproducción, organizar la cola de canciones, acceder a una mayor calidad de audio y utilizar la función de escucha grupal en tiempo real.

