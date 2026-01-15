Tecnología

Spotify anuncia nueva subida de precios en Premium: conozca los nuevos costos y los países donde aplicará

La compañía sueca señaló que los usuarios de estos países recibirán un correo electrónico en los próximos días explicando las nuevas tarifas para sus suscripciones.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
15 de enero de 2026, 4:52 p. m.
Spotify vuelve a subir el precio de Premium.
Spotify vuelve a subir el precio de Premium. Foto: Getty Images

Spotify anunció una nueva subida en el precio de las suscripciones a su servicio Premium a partir de febrero. Esta decisión impactará a millones de usuarios de países como Estados Unidos, Estonia y Letonia.

En un comunicado en su web, la compañía sueca señaló que los usuarios de estos países recibirán un correo electrónico en los próximos días explicando las nuevas tarifas para sus suscripciones.

La función ya está disponible en varios países.
La actualización estará disponible a partir de febrero. Foto: Getty Images

“Las actualizaciones ocasionales de precios en nuestros mercados reflejan el valor que Spotify ofrece, lo que nos permite seguir ofreciendo la mejor experiencia posible y beneficiar a los artistas”, explicó la empresa en el mensaje.

Esta nueva subida del precio de las suscripciones Premium se suma a la del pasado mes de agosto para las regiones de Asia, Oriente Medio, África, Europa, Latinoamérica y la región Asia-Pacífico.

Tecnología

Marte no siempre fue rojo: estudio revela un pasado azul y lleno de agua

Tecnología

X pone freno a Grok y bloquea la creación de imágenes íntimas tras fuerte polémica que se desató en la red social

Tecnología

Comienza la cuenta regresiva para el eclipse solar total más impactante de 2026 y Google sorprende con curioso detalle

Tecnología

No caiga en la trampa: la inofensiva petición que usan los delincuentes para vaciar cuentas bancarias al instante

Tecnología

“No ahorre para la jubilación. No importará”: Elon Musk hace polémica predicción del futuro con la IA

Tecnología

Así funciona la modalidad de estafa que preocupa cada vez más a los expertos por su facilidad para despojar cuentas bancarias

Tecnología

El método sencillo que protege sus cuentas bancarias de estafas y fraudes desde el celular en cuestión de segundos

Cultura

Por qué cancelé mi suscripción a Spotify y por qué me demoré tanto en hacerlo

Economía

Estas son las millonarias cifras que ganan los artistas gracias al auge del ‘streaming’

Tecnología

Esta es la nueva función de Spotify que beneficiará a sus usuarios, sin estar conectados a Internet

Nuevas medidas de YouTube para adolescentes: así podrán los padres gestionar el tiempo de uso y el contenido

¿Cuánto costarán las nuevas suscripciones?

Spotify ya actualizó en su web el precio de sus suscripciones en Estados Unidos. Para la suscripción Individual, el nuevo costo es de 12,99 dólares (equivalen aproximadamente a unos 50.000 pesos colombianos) al mes, y a suscripción para Estudiantes subirá a 6,99 dólares (alrededor de 26.000 pesos colombianos) mensuales, ambas un dólar más caro que el anterior precio.

Spotify desactivó cuentas vinculadas a actividades de scraping ilegal.
Un grupo externo aseguró haber extraído millones de archivos musicales del servicio. Foto: Getty Images / Spotify

En cuanto a la suscripción Dúo, esta aumentará a 18,99 dólares (equivalen aproximadamente a unos 70.000 pesos colombianos) al mes, y el plan Familiar ascenderá a 21,99 dólares (alrededor de 81.000 pesos colombianos) cada mes, dos dólares más caras.

Las personas que accedan al servicio Premium que ofrece Spotify podrán disfrutar de música en streaming sin anuncios y descargar contenidos para escucharlos sin conexión a internet. Sin dejar de lado que la plataforma permite modificar el orden de reproducción, organizar la cola de canciones, acceder a una mayor calidad de audio y utilizar la función de escucha grupal en tiempo real.

*Con información de Europa Press.

Más de Tecnología

Los investigadores suizos aseguran tener las pruebas más sólidas de que Marte fue parcialmente un planeta azul.

Marte no siempre fue rojo: estudio revela un pasado azul y lleno de agua

El primer videojuego desarrollado por la IA de Grok llegará "antes de finales" del próximo año 2026.

X pone freno a Grok y bloquea la creación de imágenes íntimas tras fuerte polémica que se desató en la red social

Los eclipses solares son fenómenos especialmente llamativos.

Comienza la cuenta regresiva para el eclipse solar total más impactante de 2026 y Google sorprende con curioso detalle

Spotify ha dado un paso más para transformar la experiencia de sus usuarios, con la inclusión de videos musicales en su nueva actualización, una funcionalidad que promete enriquecer la interacción con la música.

Spotify anuncia nueva subida de precios en Premium: conozca los nuevos costos y los países donde aplicará

Esta estafa permite a los ciberdelincuentes obtener sus claves de seguridad del celular o de cuentas bancarias.

No caiga en la trampa: la inofensiva petición que usan los delincuentes para vaciar cuentas bancarias al instante

Un comentario del magnate tecnológico puso en duda la necesidad de planificar la vejez.

“No ahorre para la jubilación. No importará”: Elon Musk hace polémica predicción del futuro con la IA

Las estafas en línea es una de las mayores amenazas en la actualidad.

Así funciona la modalidad de estafa que preocupa cada vez más a los expertos por su facilidad para despojar cuentas bancarias

Los teléfonos celulares son el blanco de ataque de los ciberdelincuentes.

El método sencillo que protege sus cuentas bancarias de estafas y fraudes desde el celular en cuestión de segundos

La instalación de paneles solares requiere una planeación previa.

Estos son los requisitos que necesita cumplir si quiere instalar paneles solares en casa como alternativa de ahorro energético

ChatGPT Translate es el nuevo traductor de texto con más de 50 idiomas.

Nueva herramienta de OpenAI: así funciona la plataforma de traducción con IA en más de 50 idiomas

Noticias Destacadas