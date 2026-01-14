Nuevas medidas de YouTube para adolescentes: así podrán los padres gestionar el tiempo de uso y el contenido

YouTube anunció nuevas medidas para que los padres puedan gestionar el uso que sus hijos adolescentes hacen de esta plataforma de video, como limitar el tiempo que dedican a ver los shorts o alternar entre una cuenta de adulto y una de niño en un mismo dispositivo de forma sencilla.

Instagram apuesta por la IA para potenciar su algoritmo de recomendaciones: la función que personalizará el contenido en 2026

YouTube considera que hay que “proteger a los niños en el mundo digital, no del mundo digital” y por ello ha facilitado en los últimos años herramientas a los padres para que puedan ayudar a sus hijos a ver videos “de forma responsable” e introducido restricciones adicionales para los usuarios más jóvenes, además de ofrecer contenido apropiado para su edad.

La plataforma ajusta sus anuncios con ayuda de inteligencia artificial. Foto: NurPhoto via Getty Images

Recientemente, la compañía tecnológica anunció medidas adicionales, que se suman a otras como los recordatorios personalizados de hora de dormir y descanso. Como explica en un comunicado, para que los adolescentes sean conscientes del consumo que hacen en la plataforma, los padres podrán establecer tiempos para ver los shorts.

Para evitar que pasen horas y horas pasando de un vídeo a otro, los podrán configurar un tiempo de cero minutos, si quieren que se centren en otra tarea, o de dos horas, si tienen un viaje largo y quieren que se entretengan, por ejemplo, con opciones entremedias que aumentan el tiempo de 15 en 15 minutos.

Límite temporal para ver los shorts en YouTube. Foto: Europa Press

También ha anunciado una “experiencia de registro actualizada”, con la que los padres podrán crear una cuenta nueva para sus hijos -con contenido y configuración adaptados a su edad-, y alternar entre ella y la de los adultos en la aplicación móvil con pocos toques.

YouTube asegura que “de esta forma, es más fácil asegurarse de que todos los miembros de la familia disfrutan de la experiencia de visualización adecuada con los ajustes de contenido y las recomendaciones de contenido apropiado para su edad que realmente quieren ver”.

Antes de descargar un archivo que le llegó por WhatsApp, tenga presente este detalle para evitar ser víctima de fraude o estafa

Adicionalmente, YouTube introducirá un nuevo conjunto de principios que servirá de guía para los creadores que tienen como público a los adolescentes, con el fin de que puedan crear “contenido divertido, apropiado para su edad, de mayor calidad y más enriquecedor”.

*Con información de Europa Press.