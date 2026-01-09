Tecnología

YouTube anuncia cambios con nueva actualización, ¿qué pasará con los Shorts?

Redacción Semana
9 de enero de 2026, 11:44 p. m.
La compañía busca que su filtro de búsqueda sea más eficaz. Foto: NurPhoto via Getty Images

YouTube ha implementado una nueva actualización de su filtro de búsqueda para que sea más intuitivo y eficaz, con la principal novedad de que permite excluir los Shorts, los videos verticales con una duración de hasta tres minutos.

En un comunicado publicado en su blog, la plataforma de videos ha explicado que ha cambiado el nombre de algunas secciones dentro del filtro de búsqueda para hacer más sencilla la clasificación de los contenidos, una medida esperada por los usuarios.

Se ha añadido un nuevo filtro para Shorts en la opción de ‘Tipo’, pudiendo elegir entre los vídeos cortos o de larga duración, canales, listas de reproducción o películas. En cuanto a la duración, los usuarios pueden seguir eligiendo entre vídeos de menos de 3 minutos, de 3 a 20 minutos, o más de 20 minutos.

También se ha cambiado el menú ‘Ordenar’ por ‘Prioridad’, para maximizar la utilidad del filtro. Dentro de este filtro, la opción de ‘Popularidad’ reemplaza a ‘Número de visualizaciones’.

YouTube tiene una función poco conocida que podría reemplazar al modo incógnito: así funciona y cómo activarla

Con este último cambio, YouTube ha explicado que de esta forma sus sistemas evalúan la cantidad de visualizaciones de un vídeo y otras variables, como el tiempo de visualización, para determinar la popularidad para la búsqueda del usuario.

Eliminar para simplificar

YouTube ha reorganizado y eliminado otros filtros con el fin de simplificar el menú para el usuario. Ya no existen los filtros de ‘fecha de subida: última hora’ y ‘ordenar por valoración’.

No obstante, la plataforma ha matizado que aún se pueden encontrar los vídeos más recientes en el filtro de ‘fecha de subida’, con las opciones de ‘hoy/esta semana/este mes/ este año’.

Google sugiere el plan Premium para aquellos usuarios que deseen funciones adicionales.
La compañía busca que su filtro de búsqueda sea más eficaz. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El país que limitará los anuncios largos de YouTube a partir de febrero

Vietnam se ha convertido en el primer país del mundo en regular la duración de los anuncios de YouTube, con una legislación que entrará en vigor el próximo 15 de febrero.

Ante la tendencia de la plataforma de aumentar la cantidad y la duración de los anuncios, el país asiático ha dado un paso adelante y ha decidido que YouTube no pueda incluir anuncios publicitarios largos que no se puedan omitir a partir de los cinco segundos.

Según Vietnam News, la normativa también prohíbe obligar a los espectadores a esperar antes de cerrar los anuncios con imágenes estáticas, y en lo que respecta a los anuncios emergentes, a usar en ellos botones de cierre falsos para que los usuarios hagan clic en el contenido igualmente.

No obstante, Youtube no es la única plataforma afectada por la nueva legislación; otras ‘apps’ de ‘streaming’ como Netflix o Amazon Prime no podrán incluir los anuncios de larga duración sin opción a omitirlos.

Por el momento, Vietnam es el único país que ha tomado cartas en el asunto. Mientras tanto, todavía hay otras opciones para que los usuarios no reciban este tipo de anuncios. Por una parte, es el pago de la suscripción de YouTube Premium. Por otro lado, también pueden recurrir a aplicaciones de código abierto para modificar las funciones.

*Con información de Europa Press

