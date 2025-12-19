Tecnología

YouTube tiene una función poco conocida que podría reemplazar al modo incógnito: así funciona y cómo activarla

La plataforma de contenidos pone a disposición de los usuarios diversas funciones que, en muchas ocasiones, pasan desapercibidas o no se aprovechan al máximo.

Cuando se trata de escuchar música y consumir contenido de entretenimiento, YouTube se ha convertido en una de las plataformas más apreciadas por los usuarios, gracias a la versatilidad y comodidad que ofrece para encontrar videos acordes a los gustos y necesidades de cada persona.

Cualquier usuario con conexión a internet puede ver, crear y compartir contenido desde un teléfono móvil, un computador o incluso el televisor. Esto ha hecho que muchas personas pasen largas horas en la plataforma, en algunos casos sin necesidad de usar otras aplicaciones.

Una de las funciones que más llama la atención es el modo incógnito, ya que permite navegar sin dejar rastro ni influir en el algoritmo de recomendaciones, lo cual resulta útil para quienes usan YouTube de manera ocasional.

Sin embargo, esta opción también tiene desventajas, especialmente para los usuarios de YouTube Premium, pues implica perder beneficios como la reproducción en segundo plano, el acceso a listas de reproducción guardadas y, en algunos casos, la aparición de anuncios, lo que equivale a volver a la versión gratuita.

No obstante, la plataforma cuenta con una alternativa que permite mantener la privacidad sin renunciar a las funciones del servicio pago: la creación de canales secundarios. Con una sola cuenta y usando el mismo correo y contraseña, es posible crear varios canales que funcionan de forma completamente independiente.

Cada canal tiene su propio historial y recomendaciones desde cero, lo que permite personalizarlos según intereses específicos. Además, si se desactiva el historial, se puede lograr una experiencia similar a un modo incógnito permanente, pero sin perder los beneficios de la versión Premium.

Las cuentas secundarias también son una excelente herramienta para proteger la privacidad. Permiten buscar contenidos específicos sin que queden registrados en el historial principal ni influyan en las sugerencias habituales, algo especialmente útil cuando se comparte el dispositivo con otras personas o se desea una experiencia más discreta.

Aunque muchos usuarios lo desconocen, crear canales secundarios en YouTube es un proceso sencillo y no requiere correos electrónicos adicionales. Esta función mejora la organización, la privacidad y la experiencia general dentro de la plataforma, evitando así tener que recurrir constantemente al modo incógnito, que puede resultar más limitado y tedioso.

