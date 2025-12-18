Tecnología
El puerto USB que tiene su router wifi y no lo sabía: para qué sirve y cómo usarlo para aprovecharlo al máximo
Muchas veces el router wifi se percibe como un simple dispositivo encargado de distribuir la señal de internet; sin embargo, la realidad es que integra otras funciones adicionales.
Tecnología
18 de diciembre de 2025, 1:45 p. m.
La parte trasera del router incluye botones o puertos que son importantes para la experiencia. Foto: Getty Images
