Si su televisor tiene puerto USB, estos son los dispositivos que puede conectar para aprovechar al máximo sus funciones

El televisor continúa siendo uno de los aparatos eléctricos más importantes y presentes en la mayoría de los hogares, ya que no solo se emplea para ver la programación habitual, sino también como una ventana hacia contenidos digitales como películas en alta definición, maratones de series o incluso videojuegos.

Aunque las pantallas modernas han incorporado cada vez más funciones inteligentes, un componente sencillo pero presente suele pasar desapercibido. Se trata del puerto USB, ubicado generalmente en un costado o en la parte trasera, que puede convertirse en la llave que desbloquea nuevas posibilidades para aprovechar al máximo el dispositivo.

No obstante, muchas personas desconocen las funciones que ofrece este puerto en los televisores. Mientras la industria de los portátiles reduce la cantidad de puertos para priorizar diseños más finos y elegantes, los fabricantes de televisores han optan por conservar varias entradas USB para ampliar la conectividad y enriquecer la experiencia del usuario.

El puerto USB es una herramienta mucho más versátil de lo que parece a primera vista. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Estos conectores no se limitan únicamente a la reproducción de archivos desde memorias o discos externos. En realidad, su utilidad se extiende a múltiples accesorios que enriquecen la experiencia frente a la pantalla, ya sea al disfrutar de una película, escuchar música o incluso al utilizar el televisor con fines más interactivos.

Dispositivos que se pueden conectar al puerto USB

Celulares para cargar

Un televisor inteligente puede cumplir con la función de actuar como una fuente de energía auxiliar. A través de sus puertos USB es posible cargar teléfonos móviles, tabletas y dispositivos de transmisión como Chromecast, Chromecast con Google TV, Fire TV u otros modelos similares, lo que añade una ventaja práctica a este conector que muchas veces pasa inadvertido.

Cabe señalar que la capacidad de carga depende de cada fabricante y modelo. De acuerdo con lo reseñado por el sitio web Computer Hoy, en la mayoría de televisores recientes, el suministro suele alcanzar los 5 V y 500 mAh, suficiente para pequeños aparatos. Aunque no se trata de una carga rápida, resulta siendo funcional y una solución práctica en el día a día.

Teclados o ratones

Aunque no es una práctica habitual, este conector puede utilizarse para enlazar teclados y ratones, lo que resulta especialmente útil en equipos que incluyen aplicaciones integradas como navegadores web o plataformas digitales como redes sociales.

Gracias a esta opción, la experiencia de navegación mejora de forma notable frente al control remoto tradicional. Estos dispositivos conectados facilitan la introducción de contraseñas o textos largos con rapidez, así como el desplazarse por páginas y menús con mayor comodidad y precisión, haciendo que el televisor funcione de manera más similar a un computador.

Aunque no se trata de una carga rápida, resulta siendo funcional y una solución práctica en el día a día. | Foto: Getty Images

Accesorios

Quienes buscan personalizar su televisor pueden recurrir al uso de accesorios que se conectan a través de los puertos disponibles. Entre los más populares destacan las tiras de luz LED, que permiten crear un ambiente mucho más envolvente, añadiendo un efecto visual que transforma la experiencia en casa.

Estas tiras de iluminación se instalan generalmente en la parte posterior del televisor y ofrecen múltiples opciones de personalización. El usuario puede ajustar la intensidad del brillo, modificar la gama de colores o activar distintos modos de iluminación según la ocasión.

Actualización del sistema

Esto no funciona siempre para todos lo casos, pero algunos televisores modernos ofrecen la posibilidad de realizar instalaciones de las actualizaciones más recientes de manera manual, lo que evita depender de la búsqueda automática de firmware dentro del propio menú del dispositivo y brinda mayor control al usuario.