Ni limpiavidrios ni alcohol: este es el líquido que debería usar al limpiar la pantalla del televisor para evitar manchas y rayones

¿Sabía que limpieza de los televisores requiere ciertos cuidados para evitar daños en la pantalla y conservar la calidad de la imagen? Utilizar productos inadecuados o aplicar demasiada presión al momento de limpiar podría generar rayones, manchas visibles o incluso alteraciones permanentes en la superficie del dispositivo.

Adiós a los malos olores en la ropa: el sencillo truco para mantener la lavadora como nueva en pocos minutos

De acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU), cada tecnología de pantalla, como LCD, LED, OLED o plasma, necesita un mantenimiento específico. Por ello, los expertos advierten que usar técnicas incorrectas o sustancias no recomendadas podría afectar el rendimiento del televisor y reducir su vida útil.

Fabricantes como Sony advierten que algunos productos de limpieza de uso doméstico podrían causar graves daños en las pantallas de los televisores. Entre las sustancias que recomiendan evitar se encuentran el alcohol etílico, los limpiavidrios, la acetona (quitaesmalte), el amoníaco, los detergentes multiusos, las ceras y otros solventes químicos que suelen utilizarse para limpiar diferentes superficies del hogar.

Limpiar un televisor no es una tarea complicada, pero sí requiere atención a los detalles. Foto: Getty Images

Según los expertos, estos componentes podrían deteriorar la capa protectora de la pantalla, afectar el acabado del televisor e incluso comprometer partes internas del sistema eléctrico. Además, muchos de estos daños podrían ser permanentes y dejar el electrodoméstico sin posibilidad de reparación, incluso perdiendo la garantía de fábrica.

Frente a esto, la alternativa más recomendable y segura para limpiar la pantalla es utilizar solo agua destilada. Si existen manchas de grasa o suciedad más difíciles de remover, se puede aplicar una solución compuesta por partes iguales de agua destilada y alcohol isopropílico.

Las partículas de polvo pueden afectar los componentes internos del televisor. Foto: Getty Images

Además, aunque aplicar líquidos directamente sobre la pantalla del Smart TV puede parecer una solución rápida para eliminar manchas o huellas, los expertos advierten que esta práctica podría afectar el funcionamiento. Un uso inadecuado de estos productos provocaría daños difíciles de reparar y comprometer el estado del dispositivo.

Asimismo, la OCU señala que, si la pantalla no está completamente sellada, la humedad podría ingresar al interior del aparato y afectar sus componentes eléctricos. Esto podría ocasionar fallas graves e incluso dejar el televisor inutilizable, representando una pérdida económica importante para el usuario.

La forma más fácil de convertir su televisor viejo en Smart TV usando los puertos HDMI

Por esta razón, los expertos recomiendan utilizar únicamente un paño de microfibra seco para limpiar la pantalla. Este material ayuda a retirar el polvo sin causar rayones ni generar electricidad estática, a diferencia de otros trapos con fibras más ásperas. Además, aconsejan limpiar con movimientos suaves y circulares, evitando ejercer demasiada presión sobre la superficie.