La llegada del Mundial de Fútbol está transformando la tendencia de los Smart TV en Colombia

La forma en que los colombianos consumen contenido deportivo está atravesando una transformación profunda, impulsada principalmente por los grandes torneos internacionales de fútbol. Lo que antes era una simple compra para sustituir un aparato viejo, hoy se ha convertido en una búsqueda por recrear la atmósfera de un estadio en la sala de la casa.

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El fin de la pantalla pequeña

Una de las tendencias más marcadas en el país es la preferencia por el gran formato, empresas del sector, como LG reportan que el interés de los usuarios se ha desplazado hacia pantallas que superan las 75 pulgadas.

Este cambio es posible gracias a la adopción masiva de la resolución 4K, que permite tener televisores de gran tamaño incluso en espacios reducidos sin que la imagen pierda nitidez o se vea “pixelada”.

Las pantallas de más de 75 pulgadas ganan cada vez más espacio en los hogares colombianos. Foto: Getty Images

Esta evolución hacia lo inmenso no es un hecho aislado, sino la transformación de un mercado que ha mostrado una fortaleza constante.

Viendo mundiales pasados, los registros de la consultora GfK señalan que durante Rusia 2018 el mercado colombiano absorbió cerca de 2,1 millones de televisores, mientras que para Qatar 2022 la cifra alcanzó 1,49 millones de unidades a septiembre, un repunte del 29,4 % frente al año anterior.

Entendiendo las nuevas tecnologías

Para lograr este nivel de realismo, el mercado está adoptando términos que antes parecían exclusivos de expertos, pero que hoy definen la decisión de compra:

OLED: Esta tecnología utiliza píxeles que se iluminan por sí mismos de forma independiente. Esto permite obtener negros perfectos y eliminar el desenfoque en escenas de alta velocidad, algo fundamental para seguir el ritmo de un partido de fútbol.

Esta tecnología utiliza píxeles que se iluminan por sí mismos de forma independiente. Esto permite obtener negros perfectos y eliminar el desenfoque en escenas de alta velocidad, algo fundamental para seguir el ritmo de un partido de fútbol. QNED: Es una opción que ha ganado terreno por su alta precisión en los colores y un control más sofisticado de la iluminación interna de la pantalla.

“Más allá del volumen, lo más relevante es cómo está cambiando la decisión de compra, pues hoy el consumidor colombiano no solo busca reemplazar su televisor, sino mejorar de manera tangible su experiencia de entretenimiento”, afirmó Hugo Ma, CEO de LG Electronics en Colombia.

Una inversión a largo plazo

Este auge tecnológico, que proyecta un crecimiento del 35% en la demanda de televisores en Colombia, no se limita solo a la temporada de los torneos. Los consumidores están viendo estas adquisiciones como una decisión estratégica.

La demanda de televisores en Colombia podría crecer un 35% por las nuevas tendencias tecnológicas. Foto: Getty Images/iStockphoto

“En Colombia, la categoría registraría un crecimiento cercano al 35%, impulsado principalmente por la demanda de pantallas de gran formato y tecnologías de alto desempeño”, explicó LG.

La llegada del Mundial podría ser un punto clave para la industria tecnológica y de entretenimiento en Colombia.