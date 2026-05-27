Bill Gates planteó una posible solución frente a la pérdida de empleos que podría generar el avance de la IA: “Competencia feroz”

La experiencia de figuras históricas de la tecnología suele cobrar especial relevancia cuando se habla del futuro digital, y una de las voces más influyentes en ese debate continúa siendo la de Bill Gates. El empresario estadounidense compartió recientemente su perspectiva sobre el avance de la inteligencia artificial y las consecuencias que podría generar en el mercado laboral durante los próximos años.

En diálogo con el medio Australian Financial Review, Gates señaló que el crecimiento acelerado de la IA y de la automatización provocaría el posible desplazamiento de millones de trabajadores, especialmente en empleos operativos y administrativos, debido a la incorporación de sistemas automatizados capaces de ejecutar tareas con mayor rapidez y menores costos.

Ilustración por la pérdida de empleo. Foto: Getty Images

El fundador de Microsoft también planteó la necesidad de pensar en nuevos modelos económicos y fiscales para afrontar ese escenario. Según explicó, la robótica y la IA podrían transformar profundamente la producción industrial, dejando a muchos trabajadores sin posibilidades claras de reincorporarse a las nuevas oportunidades laborales que surjan.

“Todavía no hemos llegado al punto en el que sea necesario cambiar por completo las estructuras fiscales, pero quizá lo hagamos dentro de cinco años”, señaló el empresario, a lo que planteó una solución que podría ocurrir por “trasladar la carga impositiva del trabajo, al menos de los trabajadores de ingresos medios o bajos, al capital, o específicamente a la tributación de robots o inteligencia artificial”.

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La idea, según ha explicado, es que las ganancias derivadas de la automatización no beneficien exclusivamente a las empresas propietarias de la tecnología, sino que también contribuyan al bienestar general de la sociedad.

El empresario no se muestra contrario al avance tecnológico ni al desarrollo de herramientas basadas en IA. Por el contrario, reconoce que estos sistemas están impulsando importantes mejoras en productividad y eficiencia dentro de múltiples sectores económicos. Sin embargo, advierte que el verdadero desafío estará en la manera en que los gobiernos enfrenten el reemplazo progresivo de trabajadores humanos por máquinas y algoritmos.

La inteligencia artificial reabre el debate laboral tras advertencias de Bill Gates. Foto: Getty Images

Las preocupaciones expuestas por el fundador de Microsoft coinciden con recientes advertencias realizadas por el Fondo Monetario Internacional, entidad que señaló que cerca del 40% de los empleos en el mundo podrían verse afectados por la inteligencia artificial. Los cargos administrativos y de clase media aparecen entre los más vulnerables frente a la automatización.

Ante este panorama, Gates insiste en que los países deben empezar a construir políticas fiscales y laborales adaptadas a una economía donde gran parte de las tareas serán realizadas por sistemas automatizados y no por empleados tradicionales.

“Lo que estamos viendo ahora es una competencia feroz”, precisó el magnate.