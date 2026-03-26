¿El fin del empleo tradicional? La advertencia de Bill Gates sobre el impacto de la IA

No ha sido la primera vez que el filántropo ha advertido que involucran a la humanidad con tecnología vigente; sin embargo, Gates lo ve a un punto a futuro, punto en el que prevé lo que podría suceder.

Ahora, el fundador de Microsoft ha advertido lo que podría representar una nueva amenaza para el mundo laboral de la humanidad, en donde la IA, una de las tecnologías más mencionadas en la actualidad, podría ser la encargada de cambiarlo todo.

Un mercado laboral en plena transformación

La inteligencia artificial llegó en un momento en el que suplió varias necesidades, entre ellas mejorar el rendimiento productivo en los trabajos, generar imágenes, crear videos e, incluso, tiempo después, comenzó a ser compañero para muchos, respondiendo preguntas rápidas.

A pesar de haber llegado como una posible solución, Gates mantiene 4 factores podrían cambiar el mundo laboral. Foto: Getty Images

Pero uno de los casos que indican los expertos es que hay quienes han utilizado la IA como un psicólogo, tema altamente cuestionado por aquellos que destacan en esta tecnología.

Pero además de lo indicado del mal uso, Gates ha señalado que la IA podría representar un factor totalmente diferente en el futuro de la humanidad y precisó 4 riesgos concisos, los cuales no deberían pasar por alto.

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Riesgos invisibles: desinformación, fraudes y errores

Más allá del impacto en el empleo, Gates ha puesto sobre la mesa otros riesgos que podrían tener consecuencias significativas.

Uno de los más preocupantes es la proliferación de contenidos manipulados, como los llamados deepfakes, que podrían influir en la opinión pública, especialmente en contextos sensibles como procesos electorales.

A esto se suma el aumento de amenazas digitales. La facilidad para generar códigos o automatizar engaños abre la puerta a fraudes más sofisticados, como el phishing, que podría afectar a millones de usuarios.

Gates destaca que la inteligencia artificial podría cambiar la visión pública durante diferentes actividades debido a las deepfakes. Foto: Getty Images

Otro punto crítico tiene que ver con la confiabilidad de las respuestas generadas por la IA. Algunos sistemas han sido cuestionados por ofrecer información incorrecta o incluso inventada cuando no cuentan con datos suficientes.

Este fenómeno, que ya ha sido evidenciado en temas cotidianos como recetas o recomendaciones de salud, plantea dudas sobre el uso responsable de estas herramientas.