Bill Gates reconoce aventuras con mujeres rusas pero niega implicación en delitos de Epstein

El empresario estadounidense se vio envuelto en un nuevo escándalo tras la revelación de archivos de Epstein a inicios del año.

Redacción Semana
25 de febrero de 2026, 1:46 p. m.
Bill Gates, cofundador de Microsoft.
Bill Gates, cofundador de Microsoft. Foto: The Asahi Shimbun via Getty Imag

Bill Gates admitió haber cometido “un grave error” al relacionarse con Jeffrey Epstein, y le dijo a los empleados de su fundación benéfica que sí tuvo aventuras con dos mujeres rusas, pero negó cualquier relación con los crímenes del financiero y delincuente sexual convicto.

El cofundador de Microsoft fue una de las figuras más destacadas que se vio involucrada en los documentos del archivo Epstein publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde se revelan amistades cercanas, acuerdos financieros ilícitos y fotos privadas.

En una asamblea general de empleados de la Fundación Gates realizada el martes, cuya grabación fue revisada por el medio The Wall Street Journal, el empresario lamentó que su relación con Epstein hubiera afectado el trabajo de su organización filantrópica.

Fue un gran error pasar tiempo con Epstein” y organizar reuniones entre ejecutivos de la fundación y el financiero, dijo Gates.

Bill Gates también ha sido mencionado en los archivos. El magnate asegura que nunca estuvo en la isla.
Foto revelada en los archivos de Epstein. Foto: Departamento de Justicia de Estados Unidos

En el borrador de un correo publicado por el Departamento de Justicia, Epstein dijo que Gates tuvo relaciones extramatrimoniales. Ademas, mencionaba que su relación con Gates iba desde “ayudar a Bill a conseguir drogas para lidiar con las consecuencias de haber tenido sexo con chicas rusas, hasta facilitar sus citas ilícitas con mujeres casadas”.

Estos textos datan de julio de 2013 y forman parte de una serie de mensajes en los que Epstein expresaba su frustración por lo que consideraba un distanciamiento en su relación con el cofundador de Microsoft.

“Nunca viajé en el infame avión ni visité la infame isla”: Andrés Pastrana se defiende tras carta donde le piden explicaciones sobre Jeffrey Epstein

Gates, de 70 años, reconoció en la asamblea dos aventuras.

Sí tuve aventuras amorosas; una con una jugadora rusa de bridge, a quien conocí en eventos de bridge, y otra con una física nuclear rusa, a quien conocí en actividades de negocios”, aseguró.

Sin embargo, negó cualquier relación con víctimas de Epstein, quien fue hallado muerto en una cárcel de Nueva York en 2019, cuando esperaba para ser juzgado por tráfico sexual de menores de edad.

“No hice nada ilícito. No vi nada ilícito”, dijo Gates en la asamblea.

Gates es presentado como un empresario, programador y filántropo estrechamente vinculado al nacimiento y expansión de la informática personal.
Bill Gates, cofundador de Microsoft. Foto: Getty Images

El CEO de Microsoft dijo que su relación con Epstein empezó en 2011, tres años después de que el financiero se declarara culpable de solicitar a una menor para prostitución.

Saber lo que sé ahora lo hace, saben, 100 veces peor, no solo en términos de sus delitos en el pasado, sino que ahora está claro que había una conducta indebida continua”, dijo Gates al personal.

Congresistas demócratas llevaron a víctimas de Jeffrey Epstein al discurso del Estado de la Unión de Donald Trump

“Bill habló con franqueza, abordó varias preguntas en detalle, y asumió la responsabilidad de sus acciones”, declaró la Fundación Gates en un comunicado enviado a la AFP.

Con información de AFP

