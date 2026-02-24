Mundo

Congresistas demócratas llevaron a víctimas de Jeffrey Epstein al discurso del Estado de la Unión de Donald Trump

El discurso del mandatario se desarrolló en medio de boicots de la oposición y con sobrevivientes del caso Epstein como invitados.

Redacción Mundo
24 de febrero de 2026, 10:19 p. m.
El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, habla durante una conferencia de prensa para sobrevivientes de Jeffrey Epstein.
El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, habla durante una conferencia de prensa para sobrevivientes de Jeffrey Epstein. Foto: AFP

Más de una docena de legisladores demócratas de la Cámara de Representantes invitaron a sobrevivientes de la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein como sus invitados al discurso del Estado de la Unión que pronuncia este martes el presidente Donald Trump ante el Congreso.

Según aseguraron los legisladores, la presencia de las víctimas en la galería de la Cámara convierte el tradicional acto constitucional en un escenario de alto contenido político y simbólico. Ya que aseguran que, mientras el mandatario expone su agenda, los sobrevivientes ocupan un lugar visible en el recinto.

La congresista demócrata Pramila Jayapal presentó la invitación como un acto de rendición de cuentas pública. “Hoy el mundo verá a Donald Trump tener que enfrentarse a estos sobrevivientes allí mismo, en la galería de la Cámara”, afirma en rueda de prensa.

Liz Stein (derecha), acusadora del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, habla durante una conferencia de prensa celebrada por el Caucus de Mujeres Demócratas en el Capitolio antes del discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump.
Liz Stein (derecha), acusadora del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, habla durante una conferencia de prensa celebrada por el Caucus de Mujeres Demócratas en el Capitolio antes del discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump. Foto: AFP

En paralelo, decenas de legisladores demócratas optan por no asistir al discurso y organizan una manifestación alternativa en la que denuncian lo que describen como un deterioro democrático. La combinación de ausencias y presencia simbólica de las víctimas subraya la tensión política que rodea la jornada desde el Capitolio.

Entre los congresistas que invitan a sobrevivientes está Ro Khanna, uno de los impulsores de la llamada Ley de Transparencia de Epstein, que derivó en la publicación de millones de documentos relacionados con el financista y sus conexiones políticas, donde han criticado la relación que tuvo el mandatario con el depredador sexual hace décadas.

Alto funcionario del Gobierno Trump admite visita a la isla de Jeffrey Epstein y enfrenta pedidos de renuncia tras revelación de archivos

Khanna asiste acompañado de Haley Robson, quien ha declarado públicamente que fue víctima de tráfico por parte de Epstein cuando tenía 16 años.

Los legisladores volvieron a criticar las relaciones de Donald Trump con Jeffrey Epstein.
Los legisladores volvieron a criticar las relaciones de Donald Trump con Jeffrey Epstein. Foto: Getty Images

“La valiente lucha de Haley demuestra que no se trata de política, sino de exponer un sistema de justicia dividido en dos niveles y de exigir responsabilidades a la red involucrada en el abuso de menores”, señala el congresista en un comunicado.

Robson, por su parte, expresa que se siente honrada por la invitación y afirma que fue una sorpresa recibirla. El discurso del Estado de la Unión se desarrolla este año en una Cámara marcada no solo por diferencias legislativas, sino por el debate sobre transparencia, poder político y las consecuencias aún vigentes de los crímenes de Epstein.

Justicia se niega a imputar a demócratas que llamaron a desobediencia militar. Trump había pedido “la muerte para ellos”

“Reclutaba a chicas que eran amigas. Lo mencionaba sin más e íbamos juntas a su casa. Las llevaba a su habitación y luego salía. A veces las esperaba junto a la piscina. Cuando las chicas se iban, Jeffrey salía y me pagaba. Recluté probablemente a 24 chicas. Esas chicas también trajeron a otras chicas. Todas eran menores de edad”, contó Robson.

