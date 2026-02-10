Nuevas revelaciones sobre el caso del financiero y depredador sexual, Jeffrey Epstein, han vuelto a colocar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el medio de la tormenta mediática.

Según se conoció, Trump sabía de las actividades criminales de Epstein por lo menos desde el 2006. Cuando la acusación de abuso sexual contra Jeffrey Epstein se hizo pública, Trump llamó al entonces jefe de policía de Palm Beach, Michael Reiter, para decirle que las actividades de Epstein con chicas adolescentes eran bien conocidas tanto en Nueva York como en Palm Beach.

“Gracias a Dios que lo están deteniendo, todo el mundo sabe que ha estado haciendo esto”, le dijo Trump a Reiter, según una entrevista del FBI de 2019 con Reiter contenida en los documentos del caso Epstein del Departamento de Justicia.

Además, según reveló Reiter a los agentes del FBI, Donald Trump le reveló que la socia de Epstein y actualmente encarcelada por los delitos relacionados, Ghislaine Maxwell, era su “agente” y que Trump dijo que “ella es malvada y que se centraran en ella”, según el informe dado a conocer en las últimas horas que detallan la relación del mandatario con el delincuente sexual.

Donald Trump y Jeffrey Epstein en una fiesta a inicios de siglo. Foto: Departamento de Justicia de Estados Unidos

Entre las nuevas revelaciones, está que Trump le dijo alguna vez a Reiter que “estuvo cerca de Epstein una vez cuando había adolescentes presentes y Trump ‘salió pitando de allí’”, según se lee el informe. Así mismo, el mandatario le aseguró a Reiter que echó a Epstein de su club Mar-a-Lago en Florida, algo que sí ha repetido en varias ocasiones.

Las nuevas declaraciones contrastan de gran manera con lo que había dicho Donald Trump a varios periodistas en julio de 2019 cuando se le preguntó si tenía algún conocimiento de que Epstein o Maxwell habían abusado de niñas en sus propiedades. “No, no tenía ni idea. No tenía ni idea”, dijo Trump entonces.

Sin embargo, un funcionario del FBI negó que Trump haya llamado a Reiter en dicha fecha. “No tenemos conocimiento de ninguna evidencia que corrobore que el Presidente contactó a las fuerzas del orden hace 20 años”, dijo el funcionario, a la espera de más evidencia que corrobore o desmienta las versiones que ha dado el mandatario por años.

Donald Trump y Jeffrey Epstein. Foto: Montaje SEMANA / Getty Images

Esta notificación se da a conocer luego de que Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice de Jeffrey Epstein, se negó el lunes a responder preguntas del comité del Congreso de Estados Unidos que investiga los vínculos del fallecido delincuente sexual con figuras poderosas, pero dijo estar dispuesta a hacerlo si el presidente Donald Trump la indultaba.

El abogado de Maxwell, David Markus, afirmó en un comunicado que su cliente “está dispuesta a hablar plena y honestamente si el presidente Trump le concede el indulto”.

Markus también dijo que Trump y el expresidente demócrata Bill Clinton, ambos amigos de Epstein en el pasado, son “inocentes de cualquier delito”. “Solo la señora Maxwell puede explicar por qué”, afirmó. El legislador demócrata Suhas Subramanyam, quien asistió a la declaración de Maxwell, consideró que “todo esto es una estrategia para intentar conseguir un indulto del presidente Trump”.