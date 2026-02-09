Estados Unidos

Termina declaración de Ghislaine Maxwell ante el Congreso de EE. UU.: su abogado aseguró que Donald Trump era inocente tras una petición

La señalada cómplice de Epstein está encarcelada tras haber sido condenada a 20 años; los congresistas y las víctimas declararon indignación.

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

9 de febrero de 2026, 1:46 p. m.
Donald Trump, la exmodelo Melania Knauss, el financiero Jeffrey Epstein y la socialité británica Ghislaine Maxwell, el 12 de febrero de 2000.
Donald Trump, la exmodelo Melania Knauss, el financiero Jeffrey Epstein y la socialité británica Ghislaine Maxwell, el 12 de febrero de 2000. Foto: Getty Images

Ghislaine Maxwell enfrenta una condena de 20 años en una prisión de Texas, tras ser hallada cómplice del agresor sexual fallecido Jeffrey Epstein. Maxwell compareció a puerta cerrada este lunes por la mañana ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Tal como se esperaba, Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice de Jeffrey Epstein, se negó a responder las preguntas del Congreso estadounidense. Los legisladores informaron que la mujer invocó la Quinta Enmienda, lo cual le permite abstenerse de declarar, ya que puede terminar autoincriminándose.

Imagen de Andrés Pastrana con Ghislaine Maxwell apareció en documentos del caso Jeffrey Epstein

“La señora Maxwell está dispuesta a hablar con total franqueza y honestidad si el presidente Trump le concede clemencia”, declaró el abogado de Maxwell, David Markus, en un comunicado publicado en su cuenta de X.

Markus fue puntual: “Solo ella puede ofrecer la versión completa de los hechos. A algunos no les gustará lo que oigan, pero la verdad importa”, y aseguró que “tanto el presidente Trump como el presidente Clinton son inocentes de cualquier delito”.

Luego de que la señalada cómplice de Epstein se acogiera a la Quinta Enmienda, recibió críticas de actores políticos como el congresista Ro Khanna, a lo que respondió su abogado: “Un congresista en funciones quiere castigar a alguien por invocar un derecho constitucional“.

Markus defendió a Maxwell ante los que declaran en contra de la mujer, señalando que deben tener un confinamiento severo: “Someter a alguien a un confinamiento más severo por invocar un derecho constitucional es algo que asociamos con regímenes autoritarios, no con el Congreso de Estados Unidos. Es triste”.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell asisten a la serie de conciertos de Wall Street 2005, patrocinada por de Grisogono, en beneficio de Wall Street Rising, con la actuación de Rod Stewart en el Cipriani Wall Street el 15 de marzo de 2005 en Nueva York. (Foto de Joe Schildhorn/Patrick McMullan vía Getty Images)
Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell asisten a la serie de conciertos de Wall Street 2005, patrocinada por de Grisogono, en beneficio de Wall Street Rising, con la actuación de Rod Stewart en el Cipriani Wall Street el 15 de marzo de 2005 en Nueva York. (Foto de Joe Schildhorn/Patrick McMullan vía Getty Images) Foto: Patrick McMullan via Getty Image

Respuesta de los congresistas y las víctimas

Por su parte, el presidente de la Comisión de Supervisión, James Comer, calificó la decisión de Maxwell como “muy decepcionante” y agregó: “Teníamos muchas preguntas que hacer sobre los crímenes que ella y Epstein cometieron, así como sobre posibles cómplices”.

Los demócratas de la comisión también criticaron la decisión de Maxwell. “No permitiremos que este silencio prevalezca”, señaló la representante Melanie Stansbury.

Hasta antes de julio de 2020, Epstein era el único que había sido encarcelado por los delitos que se le imputaron, pero todo cambió con la detención de la prometida del financiero, Ghislaine Maxwell.
Hasta antes de julio de 2020, Epstein era el único que había sido encarcelado por los delitos que se le imputaron, pero todo cambió con la detención de la prometida del financiero, Ghislaine Maxwell. Foto: Lifetime

El medio estadounidense CNN difundió la carta que las víctimas enviaron a los congresistas encargados de interrogar a Maxwell: “Instamos a la Comisión a que aborde el testimonio de la señora Maxwell con el máximo escepticismo”.

El grupo de víctimas pidió que se examinen “rigurosamente todas las afirmaciones que haga y que se asegure de que este proceso no se convierta en otro medio para perjudicar o silenciar a las víctimas”.

Las personas afectadas aseguraron que Maxwell “no era una figura secundaria”; por el contrario, su papel era de primer nivel. Según las víctimas, la mujer “era una arquitecta central e indispensable de la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein”.

