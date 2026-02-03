Estados Unidos

Bill y Hillary Clinton testificarán en el caso Epstein; Dalái Lama involucrado y nuevas revelaciones escalofriantes

Siguen conociéndose pruebas que vinculan personalidades de alto perfil en la lista en la que nadie quiere estar.

Redacción Mundo
3 de febrero de 2026, 9:51 p. m.
Dalai Lama aparece en los documentos del caso Epstein
Dalai Lama aparece en los documentos del caso Epstein Foto: Fotos @AlertaMundoNews | Composición SEMANA

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) reveló el viernes más de 2.000 videos y 180.000 nuevas imágenes vinculadas a la investigación contra Jeffrey Epstein.

Con el paso de los días han salido a la luz detalles cada vez más escalofriantes del caso, así como la mención de figuras de alto perfil, entre ellas el fundador de Microsoft, Bill Gates, quien, según correos incorporados como prueba en la investigación, habría intentado ocultar una enfermedad de transmisión sexual.

En revelaciones previas, se vinculó al expresidente Bill Clinton y a su esposa, Hillary Clinton, quienes ya respondieron. Según la agencia de prensa AFP, declararán ante una comisión del Congreso a finales de febrero.

Hillary Clinton presentará su testimonio el 26 de febrero, mientras que el expresidente de Estados Unidos lo hará el día 27, así lo indicó la Comisión en un comunicado.

Revelan perturbador video de Jeffrey Epstein en su isla junto a jóvenes en nuevos documentos judiciales
Bill Clinton y Jeffrey Epstein
Bill Clinton y Jeffrey Epstein. Foto: Getty Images

Nuevas revelaciones escalofriantes

Uno de los expedientes publicados por el DOJ reveló abusos a niñas entre 11 y 13 años, añadiendo detalles escalofriantes sobre las presuntas prácticas de Epstein.

Joven blanca, de entre 11 y 13 años… atada y desnuda. La víctima está atada al suelo y con los brazos y piernas extendidos, con un hombre, que parece ser Jeffrey Epstein, que sostiene una lupa y la quema", apunta el documento.

x
Prueba publicada por el DOJ que revela las presuntas prácticas atroces de Epstein con menores. Foto: Departamento de Justicia de los Estados Unidos

Además, se reveló que el líder religioso Dalái Lama es mencionado al menos 169 veces en los correos electrónicos vinculados a Jeffrey Epstein. El medio estadounidense CounterPunch, que destinó un equipo periodístico a la revisión de cerca de tres millones de archivos relacionados con el caso, informó que pruebas de octubre de 2012 sugieren que el lider religioso habría asistido a un evento o mantenido un encuentro con Epstein.

Escándalo: este es el video del dalái lama besando en la boca a un niño, “chúpame la lengua”. Los presentes aplaudieron el aberrante hecho

Además, las pruebas adjuntan un correo en donde Epstein solicita una pintura que mostrara “asesinato de bebés”. Lo cual lo hace realmente escalofriante, al reconocer los antecedentes con que se le vincula al presunto depredador sexual fallecido.

Ante los presuntos vínculos entre el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Jeffrey Epstein, el inquilino de la Casa Blanca se pronunció y, desde el avión presidencial, aseguró que sale bien librado ante las nuevas revelaciones.

“Algunas personas muy importantes me dijeron que no solo me absuelve, sino que es lo opuesto a lo que la gente esperaba, ya saben, la izquierda radical”, declaró el mandatario el fin de semana.

