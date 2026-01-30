Correos de Epstein revelan que Bill Gates, al parecer, intentó ocultar una ETS luego de mantener relaciones con “chicas rusas”

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló este viernes, 30 de enero, nuevos documentos del depredador sexual Jeffrey Epstein, como parte de una medida que exige la transparecia del proceso judicial que ha involucrado a prominentes figuras mundiales con los delitos sexuales del difunto pedófilo.

Estos nuevos archivos incluyen correos en los que se nombra a Bill Gates, el ex-CEO de Microsoft, quien al parecer intentaba ocultarle a su esposa que contrajo una enfermedad de transmisión sexual (ETS) tras mantener relaciones sexuales con “chicas rusas” contratadas por Epstein.

Biil Gates, el ex director ejecutivo de Microsoft. Foto: Getty Images

“Para colmo de males, con lágrimas en los ojos, me imploras que borre los correos electrónicos sobre tu ETS, tu solicitud de que te proporcione antibióticos que puedas darle subrepticiamente a Melinda y la descripción de tu pene”, se lee en el correo que envió Epstein a Gates.

Sale a la luz una conversación de Elon Musk con Jeffrey Epstein para un viaje a su isla en 2013

“Me han pedido, y he consentido injustamente, participar en cosas que van desde lo moralmente inapropiado hasta lo éticamente insostenible... Desde ayudar a Bill a conseguir drogas para lidiar con las consecuencias de tener relaciones sexuales con chicas rusas, hasta facilitar sus encuentros ilícitos con mujeres casadas, hasta pedirme que les proporcionara Adderall para torneos de bridge”, dice otro correo electrónico, enviado desde la cuenta personal del difunto depredador sexual.

Ante la situación, un portavoz de Bill Gates dijo que los documentos son afirmaciones “absolutamente absurdas y completamente falsas”.

Bill Gates mantuvo una amistad con el fallecido traficante sexual Jeffrey Epstein. Foto: Tomada de Daily Mail

“Lo único que demuestran estos documentos es la frustración de Epstein por no haber tenido una relación continua con Gates y hasta dónde llegaba para atraparlo y difamarlo”, aseveró el funcionario, de acuerdo con declaraciones recopiladas por The Financial Times.

Caso Epstein: el Departamento de Justicia de EE. UU. revela 2.000 videos y 180.000 imágenes nuevas

El Departamento de Justicia empezó a publicar el viernes más de tres millones de páginas de archivos del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, junto con fotos y videos, anunció el vicefiscal general Todd Blanche, quien dijo que la Casa Blanca no jugó ningún rol en la revisión del extenso registro gubernamental relacionado con Epstein, financiero estadounidense que murió en una cárcel de Nueva York en 2019 cuando esperaba un juicio por tráfico sexual de menores.

“No le dijeron a este departamento cómo hacer nuestra revisión, qué buscar, qué censurar, qué no censurar”, dijo Blanche en una conferencia de prensa. Algunos de los documentos contienen “afirmaciones sensacionalistas y falsas” sobre el presidente Donald Trump, presentadas al FBI desde antes de las elecciones presidenciales de 2020, agregó.

El fundador de Microsoft, al parecer, intentó ocultarle una ETS a su esposa. Foto: The Asahi Shimbun via Getty Imag

Blanche mencionó más temprano que todas las imágenes de mujeres fueron censuradas, salvo las de Ghislaine Maxwell, la cómplice de Epstein. Publicaciones anteriores han arrojado luz sobre los vínculos de Epstein con destacados ejecutivos, celebridades, académicos y políticos, incluidos el presidente Trump y el expresidente Bill Clinton.

Blanche, que antes fue abogado personal del propio Trump, descartó sugerencias de que material potencialmente vergonzoso sobre el presidente hubiera sido censurado de los más de tres millones de documentos, 180.000 imágenes y 2.000 videos publicados.

“No protegimos al presidente Trump”, afirmó. “No protegimos ni dejamos de proteger a nadie”. “No censuramos imágenes de ningún hombre, a menos que fuera imposible censurar a la mujer sin que también se censurara el hombre”, explicó el vicefiscal.

*Con información de AFP.