En el pasado, Musk aseguró que nunca tuvo trato con Epstein y rechazó de forma tajante cualquier insinuación en ese sentido. “Cualquiera que promueva esta falsa narrativa merece un desprecio absoluto”, afirmó el año pasado. También había dicho que recibió una invitación para ir a “una isla”, pero que decidió no aceptarla.

Sin embargo, los archivos ahora publicados por el Departamento de Justicia citados por CNN muestran que a finales de 2013, el fundador de Tesla escribió directamente a Epstein para hablar de una visita durante la temporada de fin de año.

En ese mensaje, fechado el 13 de diciembre, Musk señaló:

“Estaré en la zona de BVI/St Bart’s durante las fiestas. ¿Hay un buen momento para visitar(te)?”.

Salen a luz fotos de Jeffrey Epstein un mes antes de morir en su celda; Las fotos hacen parte de los más de 40.000 documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos Foto: U.S. Department of Justice

Epstein, propietario de dos islas en el Caribe, Great St. James y Little St. James, respondió dos días después con una invitación abierta. En su correo indicó que los primeros días del año siguiente eran convenientes y añadió: “Siempre hay espacio para ti”.

Caso Epstein: el Departamento de Justicia de EE. UU. revela 2.000 videos y 180.000 imágenes nuevas

Fechas, traslados y silencio posterior

La conversación continuó en Navidad, cuando Epstein volvió a escribir para precisar detalles logísticos: “El 2 o el 3 sería perfecto. Iré a buscarte”.

Musk contestó inicialmente que debía regresar a Los Ángeles la noche del 2 de enero, aunque luego planteó la posibilidad de aplazar su salida.

En ese contexto, envió otro mensaje con una pregunta directa: “¿A qué hora vamos a tu isla el día 2?”.

El avance de la inteligencia artificial llevó al empresario a cuestionar la pensión tradicional. Foto: AFP

Los correos no aclaran si el viaje llegó a concretarse ni si el empresario pisó finalmente alguna de las propiedades de Epstein, incluida Little St. James, lugar señalado durante años como centro de abusos contra niñas y mujeres jóvenes.

Hasta el momento, los portavoces de Musk no han respondido a las solicitudes de comentario sobre estos correos electrónicos. Mientras tanto, la revelación de este intercambio añade un nuevo capítulo a la controversia y reabre el debate sobre la relación entre figuras influyentes y el entorno de Epstein antes de que su caso saliera a la luz pública.