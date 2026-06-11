El Pentágono en alerta tras un “incidente con sustancias peligrosas”: el edificio entró en confinamiento

Una parte del Pentágono fue cerrada este jueves, 11 de junio, mientras las personas en su interior quedaron confinadas, según informó un portavoz, en respuesta a lo que los bomberos describieron como un “incidente con materiales peligrosos” en la sede de las fuerzas armadas estadounidenses.

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El Departamento de Bomberos del Condado de Arlington informó que tenía unidades desplegadas en el sitio, “incluido su equipo especializado en materiales peligrosos”, para atender el incidente.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, indicó en un comunicado que los sistemas de seguridad del edificio tenían un “problema de calidad del aire que requiere tomar medidas de precaución hasta que determinemos su importancia”.

NOW: Fox News’ Lucas Tomlinson: “The Pentagon is taking this threat seriously. [The source] expects the lockdown to last for the next few hours. They have found some material, and they are testing that material. There are some rumors about what it is.”



“The largest office… pic.twitter.com/zoxuMC4Ov4 — RedWave Press (@RedWavePress) June 11, 2026

El Departamento de Defensa “está aplicando protocolos de protección estándar, incluida una orden de confinamiento en el lugar para el área afectada”.

“Los equipos de respuesta están desplegados y listos para apoyar a las personas en el edificio”, añadió Parnell.

Según la capitana Jamie Jill, portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Arlington, el equipo de respuesta a materiales peligrosos de la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono está interviniendo en el incidente con la ayuda del Departamento de Bomberos del Condado de Arlington.

Una publicación en redes sociales del Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de Arlington indicó que el Equipo de Materiales Peligrosos del Departamento de Bomberos del Condado de Arlington está operando en el Pentágono “durante un incidente con materiales peligrosos”.

O Pentágono decretou um bloqueio após a detecção de um "problema de qualidade do ar". As autoridades estão respondendo ao incidente.



Este vídeo mostra as unidades de bombeiros e EMS do Departamento de Arlington e de jurisdições vizinhas que têm se posicionado no Pentágono para… pic.twitter.com/RqB8Za4Dic — Área Militar (@areamilitarof) June 11, 2026

Un mensaje enviado por el equipo de seguridad del Pentágono indicaba que se había detectado un “problema de calidad del aire” y que se necesitaban pruebas adicionales.

“Estas pruebas adicionales podrían durar entre una y dos horas. Los equipos de respuesta están preparados para brindar apoyo a los ocupantes del edificio si fuera necesario”, dice el mensaje.

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“Es posible que observen personal de respuesta de diversas agencias y medidas de precaución en el patio central. Les rogamos que no interpreten estas actividades”, agregó el texto.

Según dos fuentes, los pisos del segundo al quinto, en los pasillos del cuatro al siete del extenso complejo del Pentágono, han sido cerrados. Una tercera fuente declaró a CNN que la policía en el edificio lleva máscaras antigás y equipo completo de protección química.

El Pentágono es uno de los edificios más seguros de Estados Unidos. Foto: Getty Images