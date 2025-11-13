Evacuación masiva en Estados Unidos: fuga química de peligrosa sustancia dejó decenas de heridos y varias personas en estado crítico

Las autoridades han rescatado cientos de personas que resultaron heridas tras la fuga química de un semirremolque que contaminó el aire con gases tóxicos de amoniaco. Más tarde confirmaron que cuatro personas están en estado crítico.

Ante la emergencia, los agentes que atendieron la situación usaron máscaras antigás, mientras que informaban a las personas que residían en el lugar para evacuar la zona y evitar más víctimas. Los colegios y los locales tuvieron que cerrar durante este jueves mientras las autoridades daban luz verde de que era seguro estar en el lugar.

La explosión ocurrió en la ciudad de Weatherford, en Oklahoma, en Estados Unidos, el pasado miércoles, 12 de noviembre, alrededor de las 10 de la noche, de acuerdo con el reportaje del medio local KWTV-DT. Los detalles indican que el peligroso químico se derramó del camión en el estacionamiento de un hotel Holiday Inn.

Los agentes de emergencia estuvieron monitoreando el lugar durante todo el jueves. | Foto: AP

Media hora después, los servicios de emergencia emitieron las alertas de evacuación, luego de que varios residentes del sector señalaran que tenían dificultades para respirar. Los testigos declararon a la prensa que los oficiales usaron máscaras y fueron puerta por puerta de cada casa para despertar a las personas e indicarles que debían alejarse del lugar hasta un próximo aviso.

“Fue un poco surrealista despertarme así, de verdad pensé que era una especie de sueño”, dijo la testigo Krystal Blackwell a la agencia de noticias AP.

Los residentes fueron evacuados de la zona. | Foto: AP

De acuerdo con las estimaciones de las autoridades, unas mil personas fueron evacuadas a albergues oficiales durante la noche, mientras que los agentes abordaban la emergencia. De esas, alrededor de 40 residentes fueron trasladados a centros médicos donde fueron hospitalizados por haber estado expuestos a la sustancia química.

“Hubo algunos heridos graves, y los cuatro que fueron trasladados en avión al hospital se encontraban en estado crítico”, anunció el jefe de policía de Weatherford, Angelo Orefice, agregando que el aire del sector era demasiado peligroso para respirar.

La policía acudió al lugar media hora después de la fuga química. | Foto: Getty Images

“Se recomienda a los residentes de esta zona que apaguen sus sistemas de aire acondicionado y calefacción para evitar que los productos químicos entren en sus hogares”, recomendó la policía local en un comunicado que compartió al respecto.