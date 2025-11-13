Suscribirse

Estados Unidos

Luces navideñas en el auto podrían costarle una multa: varios estados de EE. UU. prohíben los adornos intermitentes

Las decoraciones festivas con luces intermitentes en vehículos se han vuelto populares, pero autoridades de Massachusetts, Florida y Connecticut advierten que pueden violar leyes de tránsito y distraer a otros conductores.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

Periodista en Semana

13 de noviembre de 2025, 8:27 p. m.
Aunque muchos conductores buscan contagiar el espíritu navideño, las luces intermitentes o de colores en vehículos pueden acarrear multas por violar las normas de tránsito.
Aunque muchos conductores buscan contagiar el espíritu navideño, las luces intermitentes o de colores en vehículos pueden acarrear multas por violar las normas de tránsito.

Cada vez más conductores adornan sus vehículos con luces festivas, sin saber que en varios estados de Estados Unidos hacerlo puede ser ilegal.

Las leyes de tránsito en lugares como Massachusetts, Florida y Connecticut prohíben expresamente las luces parpadeantes o de colores cambiantes en autos particulares, una práctica que podría acarrear multas y sanciones por motivos de seguridad vial.

Qué dice la norma

En el estado de Massachusetts, por ejemplo, la ley dispone que no se puede montar o mostrar en un vehículo particular luces que parpadeen, roten u oscilen, salvo en vehículos de emergencia o servicio.

También está prohibida la iluminación de neón en los bajos del vehículo, y el Registro de Vehículos Motorizados puede ordenar la retirada de cualquier luz de color en cualquier momento.

De igual forma, en Florida, la policía local advirtió que las decoraciones navideñas que parpadeen pueden ser sancionadas.

El capitán Freddie Cruz señaló en CBS News, que “las luces intermitentes no están permitidas porque pueden confundir o distraer a otros conductores”.

En Connecticut, la policía estatal confirmó que decorar un automóvil con luces de colores viola estatutos específicos que podrían acarrear multas de hasta US $92

Un análisis experto de Car & Driver resume: “en casi todos los estados, las luces que parpadean o cambian de color están fuera de la ley… especialmente si son rojas o azules”.

Aunque no existen leyes que prohíban decorar un carro para Navidad, las normas de seguridad estatales pueden contemplar multas para las decoraciones luminosas una vez el carro empiece a rodar.

Las autoridades advierten que las luces navideñas parpadeantes en autos pueden causar distracciones peligrosas y están prohibidas en varios estados de EE.UU.
Las autoridades advierten que las luces navideñas parpadeantes en autos pueden causar distracciones peligrosas y están prohibidas en varios estados de EE.UU.

¿Qué se puede hacer legalmente?

Para los entusiastas de la decoración navideña sobre ruedas, las autoridades sugieren algunas pautas que sí están permitidas:

  • Se pueden usar las luces estáticas, que no parpadeen ni cambien de color. Estas tienen más probabilidades de ser aceptadas, aunque es mejor consultar la normatividad de cada estado.
  • Asegúrese de que las luces no obstruyan visibilidad, matrícula, ventanas, y que estén bien sujetas.
  • Evite usar colores reservados para vehículos de emergencia (generalmente azul, rojo o verde).

Tenga en cuenta que estas normas no son para apagar el espíritu navideño, sino que con ellas se busca evitar distracciones y confusiones en la vía pública.

Si quiere pasar una temporada sin multas, averigüe sobre la reglamentación que rige su estado.

La seguridad sigue siendo lo primero. No olvide que las decoraciones no pueden bloquear las placas de matrícula ni las ventanas, y deben estar bien sujetas para evitar que se desprendan o dañen otros vehículos.

