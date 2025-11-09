Con el espíritu navideño a flor de piel, muchos viajeros latinoamericanos y estadounidenses buscan escapadas que combinen ambiente festivo, clima invernal y buena relación calidad-precio.

Según el reporte reciente de WalletHub, se evaluaron más de 30 ciudades de Estados Unidos y finalmente se identificaron 5 de ellas como escenarios perfectos para disfrutar la Navidad este 2025, y vivir una experiencia inolvidable.

Criterios que se tuvieron en cuenta en el reporte WalletHub

El informe de WalletHub, citado por Infobae, se basó en un análisis exhaustivo de más de 30 ciudades de Estados Unidos, considerando aspectos clave que influyen directamente en la experiencia del viajero.

Entre los principales criterios evaluados se encuentran el costo del viaje, incluyendo vuelos, alojamiento y gastos locales, la seguridad de cada destino, la oferta de actividades turísticas, las condiciones climáticas durante la temporada invernal y la cantidad de atracciones disponibles tanto para adultos como para familias.

Este enfoque busca equilibrar factores económicos con la calidad de la experiencia, algo especialmente relevante para quienes planean sus vacaciones navideñas con un presupuesto ajustado.

Además, el estudio clasificó los destinos en dos grandes categorías: ciudades de clima frío, ideales para quienes buscan nieve, patinaje y el clásico paisaje invernal; y ciudades de clima cálido, pensadas para los viajeros que prefieren escapar de las bajas temperaturas sin renunciar al ambiente festivo.

Cada urbe recibió una puntuación global basada en más de 37 indicadores, desde la accesibilidad aérea hasta la cantidad de festivales, mercados navideños y opciones gastronómicas.

Con estos criterios, WalletHub logró identificar los lugares donde la Navidad se vive con más intensidad, equilibrio y encanto, combinando comodidad, ambiente y autenticidad.

El estudio de WalletHub, determinó cuáles ciudades norteamericanas ofrecen la mejor experiencia navideña según costos, clima, seguridad y oferta turística. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Destinos invernales en EE. UU. para Navidad 2025

Entre las ciudades más destacadas se encuentra Chicago, que este año se posiciona como la gran favorita de los expertos.

La llamada Ciudad de los Vientos, no solo ofrece vuelos accesibles y una gran variedad de actividades, sino también un ambiente navideño de película: pistas de patinaje en Millennium Park, mercados europeos y vistas invernales junto al lago Michigan.

Además, sus índices de seguridad y su oferta cultural la convierten en un destino completo para quienes desean vivir la Navidad rodeados de nieve.

Más al sur, Atlanta sorprende con una propuesta diferente. Aunque no se caracteriza por las bajas temperaturas extremas, la capital de Georgia se llena de luces, conciertos y atracciones familiares durante diciembre.

Sus parques temáticos, centros comerciales y gastronomía sureña crean un ambiente cálido ideal para quienes prefieren celebrar sin tanto frío.

La capital estadounidense, Washington D.C., se ubica en tercer lugar gracias a su equilibrio entre historia y espíritu festivo.

Sus monumentos, museos y avenidas se transforman con decoraciones navideñas, mientras el imponente Árbol Nacional frente a la Casa Blanca se convierte en punto de encuentro para miles de visitantes.

Por su parte, St. Louis, en Misuri, destaca como una opción económica y familiar. Sus festivales de luces, ferias navideñas y pistas de patinaje ofrecen experiencias auténticas sin los altos costos de las grandes metrópolis.

Además, su ambiente relajado y su hospitalidad la hacen perfecta para quienes buscan un descanso navideño más tranquilo.

Finalmente, Cincinnati, en Ohio, cierra el listado con un equilibrio entre encanto tradicional y precios accesibles.