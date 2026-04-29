Acusan a exdirector del FBI de “amenazar la vida” de Donald Trump por polémica publicación en redes sociales

El exdirector del FBI James Comey, un crítico acérrimo de Donald Trump, fue acusado de amenazar la vida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes el fiscal general en funciones, Todd Blanche.

Comey hizo el año pasado una publicación en Instagram —ahora eliminada— que mostraba los números “86 47” formados con conchas marinas. Trump aseguró en una entrevista con Fox News en aquel momento que “86” era jerga para “matar” y que “47” se refería a él como presidente número 47 de Estados Unidos.

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“Él sabía exactamente lo que eso significaba”, afirmó Trump. “Significa asesinato, y lo dice claro y fuerte”. Comey aseguró que enfrentará los nuevos cargos en su contra.

“Bueno, ahora vuelven con una foto de conchas marinas en una playa en Carolina del Norte hace un año, y esto no terminará aquí”, declaró en un video publicado en redes sociales. “Sigo siendo inocente, sigo sin tener miedo y sigo creyendo en un poder judicial federal independiente”, resaltó.

James Comey, es acusado de llamar al asesinato del presidente Donald Trump. Foto: Getty Images

La acusación asegura que la referencia “86 47” es una “seria expresión de una intención de hacer daño al presidente de Estados Unidos”. Blanche dijo que Comey enfrenta un cargo por “hacer deliberadamente una amenaza de quitarle la vida e infligir daño” a Trump y otro por hacer una amenaza interestatal. Cada uno de los cargos supone una pena de hasta 10 años de prisión.

“Es justo decir que amenazar la vida de alguien es peligroso y potencialmente un delito”, afirmó Blanche. Comey explicó que había publicado la foto de unas conchas que había visto durante un paseo por la playa. “No me di cuenta de que alguna gente asociaría esos números con violencia. Nunca se me ocurrió pero me opongo a la violencia de cualquier tipo así que eliminé el mensaje”, dijo.

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La acusación contra Comey se produce tres días después de que un hombre fuera arrestado por presuntamente intentar asesinar a Trump durante una cena en Washington organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Comey, de 65 años, fue acusado formalmente en septiembre de hacer declaraciones falsas al Congreso, en lo que muchos consideraron parte de una campaña de represalia del presidente contra sus oponentes políticos. Esa acusación fue presentada días después de que Trump urgiera públicamente a la entonces fiscal general Pam Bondi para que actuara en contra del exdirector del FBI.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP

La jueza Cameron Currie desestimó su caso con el argumento de que la fiscal designada por Trump que presentó los cargos, Lindsey Halligan, fue nombrada de manera ilegal. Bondi fue despedida este mes, en parte debido a su fracaso a la hora de conseguir imputaciones contra los adversarios políticos de Trump.

Comey fue nombrado como jefe del FBI en 2013 por el presidente Barack Obama y fue despedido por Trump en 2017. El magnate republicano lo sacó del puesto en medio de una investigación para determinar si algún miembro de la campaña presidencial de Trump había colaborado con Moscú para arreglar la elección que ganó en 2016.

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El mismo día de la nueva acusación contra el exdirector del FBI, un juez determinó que su hija Maurene Comey puede proceder con una demanda en la que alega que su despido como fiscal federal el año pasado tuvo motivaciones políticas.

Con información de AFP.