Lula da Silva asegura que está trabajando para que Colombia pueda entrar al Mercosur

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró este martes que tiene la intención de abrir las puertas a la incorporación de Colombia al Mercosur, asegurando así mismo que el bloque también pretende ampliar la adhesión a otros países de la región, con el fin de ampliar la cooperación entre naciones sudamericanas.

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Lula hizo esta declaración durante una ceremonia para la firma del decreto de promulgación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. El mandatario destacó que “ante el unilateralismo, el Mercosur y la Unión Europea optaron por la cooperación”, diciendo que el acuerdo es un paso importante para las naciones de dicho bloque.

Sobre Colombia, el brasileño, que ha destacado como un aliado internacional del Gobierno de Gustavo Petro, aseguró que “estamos trabajando para incorporar a Colombia al Mercosur”, dijo sobre la intención de que el país se una a la alianza económica.

Los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro Foto: Suministrada

El presidente brasileño también destacó que la intención de integrar a Colombia en el Mercosur es un paso estratégico para fortalecer las redes comerciales y políticas entre los países de la región y afirmó que el bloque también tiene la intención de extender su membresía a otras naciones del territorio sudamericano, así como también con Singapur y Canadá.

El tratado promulgado este martes, que fue firmado el pasado 17 de enero en Paraguay, prevé la reducción o eliminación progresiva de aranceles sobre más del 90 % del comercio bilateral. De este modo, se integrará un mercado de más de 700 millones de personas, conectando a los países del Mercosur, constituidos por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, con Bolivia en proceso de adhesión, con las economías europeas.

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Además de la rebaja de aranceles, el acuerdo contempla avances en áreas como compras gubernamentales, facilitación del comercio y cooperación económica, lo que podría impulsar significativamente el intercambio de bienes y servicios, así como el flujo de inversiones entre ambas regiones.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una conferencia de prensa. Foto: AP

“En menos de dos semanas, entrará en vigor el acuerdo que crea un mercado de casi 720 millones de personas y un PIB de 23 billones de dólares. Un mayor comercio y una mayor inversión significan nuevos empleos y oportunidades a ambos lados del Atlántico. Con una mayor integración productiva, fortaleceremos la estabilidad de las cadenas de suministro”, afirmó el presidente brasileño.

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El acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur se aplicará provisionalmente a partir del 1.º de mayo, a la espera de que la justicia del bloque se pronuncie sobre un recurso del Parlamento Europeo.

Con información de AFP.