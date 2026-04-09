Petro anuncia giro hacia el Mercosur ante crisis arancelaria con Ecuador

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la reciente decisión del Gobierno de Ecuador de elevar los aranceles para los productos colombianos. El mandatario manifestó su posición frente a la medida adoptada por la administración de Daniel Noboa, señalando las repercusiones para la integración regional.

Daniel Noboa llamó a consultas al embajador de Ecuador en Colombia tras declaraciones de Gustavo Petro sobre Jorge Glas

“Esto es simplemente una monstruosidad, pero significa el fin del Pacto Andino para Colombia. Nada hacemos ya allí”, afirmó el jefe de Estado.

Ante este panorama, Petro instruyó a la Cancillería para iniciar gestiones que permitan a Colombia convertirse en socio pleno del Mercosur, con el fin de fortalecer los vínculos comerciales hacia el Caribe y Centroamérica.

Esto es simplemente una monstruosidad pero significa el fin del Pacto Andino para Colombia. Nada hacemos ya allí.



La canciller debe iniciar el paso en el mercosur a ser socios plenos y dirigirnos hacia el Caribe y centroamérica con más fuerza. https://t.co/DSm9DwQ1Tm — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 9, 2026

Nuevas medidas

Ecuador incrementó los aranceles a las importaciones colombianas al 100%, medida que entrará en vigencia el 1 de mayo de 2026. Esta nueva medida se da luego de registrar aumentos previos del 30% y 50%, esto con la intención de que Colombia realizara mayores controles de seguridad en la zona fronteriza.

Se proyecta que esta restricción provoque una disminución de hasta el 79 % en las exportaciones colombianas hacia el mercado ecuatoriano, afectando principalmente a los sectores de manufacturas, textiles y bienes agrícolas.

Respuesta de Colombia

En reciprocidad, el Gobierno colombiano aumentó al 50 % los aranceles para 185 productos de origen ecuatoriano. Según el Instituto Colombiano de Estudios Fiscales, la crisis impacta a más de 2.000 partidas arancelarias.

La tensión bilateral sugiere una reorientación de la oferta exportable colombiana hacia mercados alternos como Estados Unidos, ante el debilitamiento de los acuerdos comerciales vigentes en la región andina y la falta de consenso en materia de seguridad fronteriza entre ambas naciones.