Ecuador incrementa sanciones a Colombia en un 100 % a las importaciones: continúa la guerra comercial

El Gobierno del Ecuador anunció, en las últimas horas, el incremento en un 100 % a importaciones desde Colombia a partir del 1.º de mayo.

“Tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia, el Ecuador se ve en la obligación de adoptar acciones soberanas”, dice el comunicado.

“En ese marco, a partir del 1 de mayo, se dispone el incremento de la tasa de seguridad a las importaciones provenientes de Colombia, pasando del 50 % al 100 %”, asegura el texto publicado por el Gobierno ecuatoriano.

Comunicado a la ciudadanía📢



Tasa de seguridad a importaciones desde Colombia pasa al 100%.



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Los aranceles establecidos por Ecuador aumentaron de forma gradual. En un primer momento, en el contexto de las tensiones entre el presidente Daniel Noboa y Gustavo Petro, se situaron en un 30 %; posteriormente, se incrementaron al 50 % y, finalmente, alcanzaron el 100 %, lo que generaría un efecto directo en la dinámica comercial entre ambas naciones.

Ecuador llamó el miércoles a consultas a su embajador en Colombia, después de que el mandatario Gustavo Petro calificó de “preso político” al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, encarcelado por corrupción.

Estos son los productos que podrían llegar a Estados Unidos por la imposición de aranceles del 50% por parte de Ecuador

En medio de una guerra arancelaria, los países atraviesan una de sus peores crisis diplomáticas. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, denuncia que Bogotá no combate eficazmente a la guerrilla y al crimen organizado en la frontera común.

La tensión bilateral escaló con recientes reclamos de Colombia por un explosivo hallado en su territorio, tras un bombardeo militar en el lado ecuatoriano.

Noboa y Petro han tomado serias decisiones en materia diplomática en los últimos meses. Foto: Presidencia de Educador / Presidencia Colombia

El embajador ecuatoriano en Bogotá, Arturo Félix, “estará arribando” este miércoles o jueves a Quito, dijo la canciller Gabriela Sommerfeld a Radio Centro, tras presentar una “enérgica protesta” por considerar que Petro atenta contra el principio de no intervención en asuntos internos.

La tensión bilateral también escaló con recientes reclamos de Colombia por una bomba hallada en su territorio tras un bombardeo militar con apoyo de Estados Unidos en el lado ecuatoriano de la frontera.

Ecuador toma “decisiones para hacer ver” la “protesta enérgica” que plantea a Colombia por “los términos en los que se refiere el presidente Petro y la injerencia sobre decisiones de diferentes instancias del Estado ecuatoriano”, manifestó este miércoles Sommerfeld.

El Gobierno nacional buscará dar respuesta a la decisión anunciada por Ecuador de imponer un arancel a los productos colombianos. Foto: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

La ministra consideró que “hay una provocación (hacia Ecuador) porque de la nada salen este tipo de mensajes” por parte de Petro.

“Hemos tratado de mantener una vecindad cordial”, añadió. Pero “eso no quita la responsabilidad que tiene el Ecuador de exigir” que Colombia atienda temas de seguridad y control fronterizo.

*Con información de AFP.