Ecuador envió nota de protesta contra Colombia por nuevas declaraciones de Gustavo Petro

El Gobierno de Ecuador envió una nota de protesta formal a Colombia tras nuevas declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que calificó como “preso político” al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, encarcelado por un escándalo de corrupción ligado al caso Odebrecht.

En el documento oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ecuatoriano expresó su rechazo a las afirmaciones del mandatario colombiano. “El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana saluda al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia y presenta su más enérgica protesta ante las reiteradas declaraciones formuladas por el presidente Gustavo Petro, quien hoy ha pretendido calificar nuevamente como ‘preso político’ a un ciudadano ecuatoriano”.

Jorge Glas, el exvicepresidente de Ecuador que Petro defiende, fue trasladado a cárcel de máxima seguridad

La Cancillería ecuatoriana sostuvo que la situación judicial de Glas responde a decisiones de su sistema judicial. “El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana recuerda que, a diferencia de lo que sostiene el jefe de Estado colombiano, el ciudadano en mención no es un perseguido político, sino un sentenciado por la justicia ecuatoriana tras procesos legítimos por delitos de asociación ilícita, además de enfrentar procesos por peculado”.

Asimismo, el Gobierno ecuatoriano defendió la legalidad de las decisiones judiciales adoptadas en ese caso. “Estas decisiones fueron adoptadas por autoridades competentes conforme a la Constitución, el Estado de Derecho y las garantías del debido proceso. El Ecuador cuenta con un sistema judicial independiente y con mecanismos internos plenamente vigentes para la protección de los derechos de todas las personas privadas de libertad”.

Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador. Foto: Getty Images

En ese contexto, Quito advirtió que las declaraciones del mandatario colombiano vulneran principios del derecho internacional. “Cualquier intento de deslegitimar estas sentencias desde el exterior constituye una violación flagrante del principio de no intervención, consagrado en el derecho internacional, en particular en las Cartas de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos”.

El pronunciamiento también incluyó críticas al impacto de estas declaraciones en la relación bilateral. “Las falsas declaraciones formuladas por el presidente Gustavo Petro solo contribuyen a deteriorar el estado de las relaciones diplomáticas, distrayendo la atención de los desafíos comunes que enfrentan ambas naciones”.

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Además, Ecuador cuestionó la situación de seguridad en la frontera común. “El Ecuador condena, una vez más, la persistente falta de control y el abandono de la frontera por parte del Estado colombiano. Esta actitud ha facilitado el libre tránsito de grupos criminales y el tráfico de drogas, impactando severamente en la seguridad ciudadana y la paz interna del país”.

Jorge Glas en su ingreso a la cárcel Foto: Captura de pantalla de X / @danielnoboaok

Las declaraciones del presidente Petro que motivaron la protesta fueron reiteradas en un mensaje público en su cuenta de X. “Pedí que no hubiera presos políticos en ningún país de América. Es indudable que Jorge Glas es un preso político”.

El mandatario colombiano también se refirió a un encuentro con el presidente ecuatoriano. “Conocí a la familia hermosa del presidente Noboa del Ecuador, me invitó a Islas Galápagos, maravillosas islas donde se entiende la vida y la evolución, estuve con mi hija Antonella Petro y creo que aprendió mucho”.

En ese contexto, Petro aseguró haber planteado la situación de Glas directamente a su homólogo. “Allí en islas Galapagos le pedí al presidente liberar al ciudadano colombiano Jorge Glas o que nos lo entregaran No ha sido posible y en América no deben haber presos políticos”, manifestó el mandatario en X.