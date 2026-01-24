CONFIDENCIALES

Jorge Glas, el punto de la discordia entre Noboa y Petro

En Quito hay malestar por el respaldo del mandatario colombiano al exvicepresidente detenido.

Redacción Semana
24 de enero de 2026, 7:44 a. m.
Presidente Gustavo Petro y Jorge Glas
Presidente Gustavo Petro y Jorge Glas Foto: Foto Presidencia y foto Agencia Press South

Los problemas de seguridad en la frontera entre Colombia y Ecuador no serían el principal malestar de Daniel Noboa con Gustavo Petro. Fuentes cercanas a Noboa le manifestaron a SEMANA que las opiniones de Petro sobre la detención de Jorge Glas, exvicepresidente del vecino país, son la piedra en el zapato. Él ha dicho que es un perseguido político, pidió su liberación, denunció supuesta tortura y le otorgó ciudadanía colombiana. “Glas está vinculado a procesos judiciales y es una figura importante del partido Revolución Ciudadana. Fue él, precisamente, por quien se realizó la intervención en la Embajada de México en Ecuador, siendo un conflicto internacional. Por ahora, cualquier intento de países que pidan la libertad de Jorge Glas genera inquietud”, dijo a esta revista una fuente enterada de la situación.

