Le pasaron fuerte factura a Gustavo Petro por pedir la libertad de un exvicepresidente condenado a 13 años por corrupción

El mandatario colombiano dijo que el exfuncionario sufre “tortura psicológica”.

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 8:19 p. m.
Presidente Gustavo Petro volvió ha referirse al caso de Jorge Glas.
Presidente Gustavo Petro volvió ha referirse al caso de Jorge Glas. Foto: Foto Presidencia y foto Agencia Press South

El caso del exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas ha sido de interés del presidente de la República, Gustavo Petro, y esta semana volvió a hacer referencia al caso del exfuncionario del gobierno del vecino país.

A través de su cuenta personal de X, el mandatario colombiano pidió que sea liberado al señalar que se ha deteriorado su estado físico al ser víctima de “tortura psicológica”.

“Este es Jorge Glas, vicepresidente de la República del Ecuador, ciudadano colombiano; igual que exigí la libertad de los presos políticos en Venezuela y Nicaragua, pienso que Jorge Glas debe [ser] liberado. Su propio estado físico demuestra que sufre de tortura psicológica”, expresó Gustavo Petro en el mensaje que publicó.

Sin embargo, le pasaron una fuerte factura al presidente Petro al recordarle que Jorge Glas fue condenado a 13 años de cárcel. El caso del exvicepresidente de Ecuador retumbó en varios países ya que en abril de 2024 fue detenido en una incursión policial en la Embajada de México en Quito, donde se refugiaba.

En su momento trascendió que la condena de 13 años de prisión fue motivada porque fue hallado responsable por el delito de peculado cuando lideró un comité para realizar obras de reconstrucción tras un devastador terremoto que —en 2016— afectó a las provincias costeras de Manabí y Esmeraldas.

En ese fallo se indicó que se evidenciaron pruebas que llevaron a la sanción penal contra Jorge Glas, en las que se detectó que priorizó el desarrollo de obras que no atendían una emergencia a causa del fenómeno natural, el cual dejó casi 700 muertos, sino que más bien incurrió en una “arbitrariedad”.

Volviendo a la petición de Petro, varios usuarios de X criticaron al mandatario, por ejemplo: “¿En qué momento pidió la libertad de los presos políticos en Venezuela y Nicaragua? Si siempre lo vimos complaciente con el régimen opresor; ahora bien, lo de Glas debe dejarse a la justicia… ¿por qué mejor no se ocupa de los asuntos en Colombia?”.

Y otra persona manifestó: “A la mayoría del Ecuador no le importa este tuit. Tiene que cumplir su condena”.

