Viceministro de la Igualdad, a responder por fotografía íntima que envió a subalterna

El viceministro de Igualdad, Acxan Duque, está en el ojo del huracán por cuenta de una fotografía íntima que compartió con una subalterna a través de WhatsApp este miércoles, 25 de marzo. La Fiscalía ya fue informada de la situación y podría investigarlo por presunto acoso sexual. Fuentes cercanas al funcionario revelaron detalles de la situación.

Sobre las 7:31 a. m. llegó la imagen de Duque sin ropa. La receptora lo refutó de inmediato: “Este mensaje es una falta de respeto grave. Espero que no me vuelva a enviar contenido de ese tipo. Esto no tiene cabida en una relación laboral”. Luego, sobre las 7:39 a. m., llegaron las excusas del viceministro por el mismo medio.

Acxan Duque dijo en el mismo chat: “Fue un error. Estaba hablando con mi novia. Se fue a dos chats (sic) a los cuales había escrito. Total despropósito. No era para este chat. (…). Mil disculpas (sic). Al revisar, fueron a dos personas distintas y presenté excusas”. Y él anticipó que reportaría el episodio ante el grupo de control interno del Ministerio de la Igualdad.

Denuncia viceministro de la Igualdad. Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

El alto funcionario le agregó a la mujer que no tenía el objetivo de compartir la fotografía con ella: “Reitero. Nunca fue mi intención, ya que estaba en conversación con mi pareja”. Esa versión fue ratificada por personas cercanas al viceministro, que se habría tratado de un error porque la imagen iba direccionada a su compañera sentimental.

Una vez acontecido el hecho, la funcionaria pidió activar los respectivos protocolos: “Me permito poner en conocimiento una situación ocurrida recientemente en el marco de mi relación laboral, la cual considero inapropiada y contraria a los principios de respeto y profesionalismo que deben regir el entorno de trabajo”.

Ella describió en el mismo expediente: “Manifesté de manera inmediata mi inconformidad, solicitando que no se repitieran este tipo de comportamientos y reiterando la necesidad de mantener una comunicación estrictamente profesional. Considero pertinente dejar constancia de estos hechos”.

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La mujer le dijo a la oficina de control interno del Ministerio de la Igualdad que este acontecimiento puede afectar sus condiciones adecuadas de desempeño y el ambiente laboral, “especialmente, teniendo en cuenta la relación de subordinación existente. Solicito que se adopten las medidas que se consideren pertinentes”, indicó.

SEMANA conoció que el episodio ya fue informado a la Fiscalía General de la Nación y se anticipó que la denuncia podría tramitarse como aparente acoso sexual. Ya hay voces que piden acelerar el proceso, como la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, que compartió en sus redes sociales parte del expediente contra Duque.

“Ese funcionario debe ser apartado inmediatamente del cargo mientras se adelanta la investigación. Estos presuntos abusos no pueden suceder. ¡Necesitamos acciones inmediatas para proteger a las mujeres! El gobierno del cambio terminó siendo la mentira más grande de la historia”, manifestó la senadora en su cuenta de X.

La defensa que Acxan Duque ha mecionado que el funcionario no había sostenido conversaciones con esta mujer, incluso que desconocía su nombre e insistió en la versión de que se trató de un error. El viceministro renunció al cargo.

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