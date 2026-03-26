Acxan Duque, jefe jurídico del Ministerio de la Igualdad y viceministro encargado de poblaciones y territorios excluidos, presentó su carta de renuncia por la polémica que protagoniza.

Las autoridades investigarán una queja en su contra, luego de compartir una fotografía íntima suya con una subalterna en la mañana de este miércoles, 27 de marzo.

Viceministro de la Igualdad, a responder por fotografía íntima que envió a subalterna

Duque les explicó a sus allegados que se trata de un error, pues la imagen iba dirigida a su compañera sentimental y terminó en el chat de la funcionaria.

El viceministro se apartó del cargo para defenderse ante las autoridades competentes y para “ser coherente” con el proyecto político del Pacto Histórico.