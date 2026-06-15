“Con Cepeda, con o sin Constituyente, Colombia avanzaría hacia la pobreza general”: Álvaro Uribe

Empieza la recta final de cara a la jornada del próximo domingo, 21 de junio, cuando los colombianos acudirán a las urnas para elegir al nuevo presidente de la República entre los candidatos del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y del movimiento Defensores por la Patria, Abelardo de la Espriella.

Votaciones en el exterior: inician los comicios en 67 países para elegir al nuevo presidente de Colombia, en la segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

En medio de la polémica y la polarización que se ha generado a lo largo de la campaña electoral, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se volvió a pronunciar este lunes, 15 de junio, sobre el candidato de la izquierda y volvió a criticar su postura frente a temas estratégicos para el país.

El ex jefe de Estado fue enfático en que el candidato del Pacto Histórico no es la opción que necesita el país para los próximos cuatro años, ya que "Con Cepeda, con o sin Constituyente, Colombia avanzaría hacia la pobreza general“.

Uribe Vélez critica, entre otras cosas, que el aspirante de la izquierda quiera estatizar temas estratégicos en el país, dejando por fuera al sector privado, que es el que ayuda a la economía de Colombia.

“Para Cepeda debe ser estatal lo estratégico que para él casi todo lo es, por ende, deja mínimo espacio al sector privado, el único creador de riqueza, además lo asfixia con impuestos, violencia y amenazas”, sentenció.