CONFIDENCIALES

Crimen de María Potosí y su bebé reabre debate sobre juzgar como adultos a mayores de 16 años; esta es la postura del minJusticia designado, Iván Cancino

Desde el 2010, el ministro designado ha sido el pionero en abrir el debate de que a los menores de 16 años se les deben endurecer las penas por delitos graves. SEMANA conoció que el futuro jefe de la cartera buscará liderar un proceso de concertación sobre el tema.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
31 de julio de 2026 a las 11:02 a. m.
Iván Cancino, ministro designado de Justicia.
Iván Cancino, ministro designado de Justicia. Foto: Juan Carlos Sierra

El homicidio de María Camila Potosí y de su bebé volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la eficacia y los vacíos del sistema de judicialización en Colombia frente a los delitos de mayor gravedad, especialmente cuando los responsables son adolescentes.

Iván Cancino, ministro de Justicia designado.
Ministro de Justicia designado, Iván Cancino, alertó de modificación del manual de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

En ese contexto, la SEMANA conoció, por altas fuentes del Gobierno entrante, que el ministro de Justicia designado, Iván Cancino, considera que esta discusión no puede seguir aplazándose y está dispuesto a liderar, desde esa cartera, un ejercicio de concertación con el Congreso de la República, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las demás entidades competentes para construir una respuesta institucional que combine justicia, prevención y protección de la infancia y la adolescencia, con alcance en todo el país.

La postura de Cancino sobre este asunto no es reciente. Desde hace más de 15 años ha defendido la discusión sobre la posibilidad de endurecer las penas para los mayores de 16 años que cometan delitos graves. Su planteamiento parte de que, a esa edad, una persona cuenta con un nivel de comprensión suficiente sobre las consecuencias de sus actos, teniendo en cuenta que el ordenamiento jurídico le reconoce la capacidad para adoptar decisiones de relevancia, como obtener una licencia de conducción o definir aspectos relacionados con su identidad de género.

Con base en esa posición, ha sostenido que, en casos de homicidio, secuestro, delitos sexuales y extorsión, los adolescentes mayores de 16 años puedan ser tratados como adultos a la luz del Código Penal.

Durante el trámite del Acto Legislativo 01 de 2020 y, posteriormente, de la Ley 2098 de 2021, Cancino sostuvo que el derecho penal no debía convertirse en la única respuesta frente a la criminalidad. En ese escenario también defendió que cualquier ajuste punitivo debía estar acompañado de mecanismos efectivos de prevención y de atención integral por parte del Estado.