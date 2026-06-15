El Ministerio de Comercio lanzó una campaña en la que promueve que la ciudadanía vea los partidos de la Selección Colombia visitando los destinos turísticos del país.

La iniciativa lleva el nombre de “¿Dónde vas a ver a Colombia?” y pretende incentivar el turismo nacional e internacional, promover los viajes por el territorio nacional y motivar a los colombianos a descubrir nuevos destinos.

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“Queremos que los colombianos se pregunten: ¿dónde van a ver a Colombia?, pero también desde qué territorio colombiano van a vivir la emoción del Mundial. Esta campaña es una invitación a viajar, a encontrarnos con nuestra gente, a fortalecer las economías locales y a descubrir la diversidad de Colombia, el país de la belleza, a través de experiencias auténticas en cada rincón del territorio nacional”, expresó la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales.

La campaña también quiere dinamizar sectores como el hotelero, el gastronómico, el transporte y el comercio local, como un camino para beneficiar a los empresarios y familias emprendedoras que dependen del turismo, así como potenciar el crecimiento económico.

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La ministra manifestó su interés de que “esta temporada sea una invitación para descubrir Colombia. Que las familias, los grupos de amigos y los viajeros aprovechen estos días para recorrer nuestros destinos, apoyar a los emprendedores locales y vivir todo lo que hace de Colombia el país de la belleza. Cada viaje que realizamos dentro del país genera oportunidades para las comunidades, fortalece las economías regionales y nos permite seguir construyendo un turismo que beneficia a los territorios y a su gente”.