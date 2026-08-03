Gustavo Petro develó su retrato en la Casa de Nariño

Gustavo Petro instaló su retrato en el pasillo de presidentes de la Casa de Nariño en la noche de este 3 de agosto, a pocos días de dejar el poder.

La obra, de acuerdo con el Gobierno, tuvo un costo cercano a los 75 millones de pesos y estuvo a cargo de Luis Jaime Rojas Rodríguez bajo la técnica de óleo sobre lienzo.

Gustavo Petro develó el retrato que será exhibido en el pasillo de expresidentes de la Casa de Nariño. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/ePNO5nLA5K — Revista Semana (@RevistaSemana) August 4, 2026

Petro fue pintado de cuerpo completo, sentado y rodeado de mariposas amarillas.

La imagen está acompañada de un texto que resume la vida del primer mandatario. Entre tantas cosas, se contó su perfil profesional y se citó su paso por la guerrilla del M-19.