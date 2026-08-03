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Gustavo Petro develó su retrato en la Casa de Nariño

La obra tuvo un costo cercano a los 75 millones de pesos.

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Redacción Confidenciales
3 de agosto de 2026 a las 9:31 p. m.
Develación del retrato de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.
Develación del retrato de Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Foto: Colprensa.

Gustavo Petro instaló su retrato en el pasillo de presidentes de la Casa de Nariño en la noche de este 3 de agosto, a pocos días de dejar el poder.

La obra, de acuerdo con el Gobierno, tuvo un costo cercano a los 75 millones de pesos y estuvo a cargo de Luis Jaime Rojas Rodríguez bajo la técnica de óleo sobre lienzo.

Petro fue pintado de cuerpo completo, sentado y rodeado de mariposas amarillas.

La imagen está acompañada de un texto que resume la vida del primer mandatario. Entre tantas cosas, se contó su perfil profesional y se citó su paso por la guerrilla del M-19.