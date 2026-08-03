“Por fin se va el payaso”: Salud Hernández-Mora hace un demoledor balance del Gobierno Petro

A pocos días del cambio de Gobierno, la periodista Salud Hernández-Mora publicó un nuevo video de opinión titulado “Por fin se va el payaso”, en el que lanzó una de sus críticas más duras contra el presidente Gustavo Petro.

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Durante más de seis minutos, la columnista hizo un recuento de los escándalos que, a su juicio, marcaron la administración del mandatario y sostuvo que el jefe de Estado conocía múltiples hechos cuestionables dentro de su Gobierno sin actuar para impedirlos.

La periodista inició su intervención con una larga enumeración de situaciones que, según dijo, el presidente conocía de antemano.

“Sabía lo de Verónica y la complació. Sabía lo de su hijo y lo manipuló. Sabía lo de los catalanes presuntamente corruptos y los dejó hacer negocio”.

En la misma línea, afirmó que Petro también conocía otras controversias relacionadas con integrantes de su círculo más cercano.

“Sabía del valioso botín que le guardaba Laura Sarabia y se cayó. Sabía que si hablaba Benedetti, era el fin de todos ellos, y miró para otro lado. Sabía que compraban congresistas y lo permitió”.

Hernández-Mora continuó con la mención de otros episodios que, según su opinión, reflejan responsabilidades políticas del mandatario.

Entre ellos, señaló presuntas irregularidades relacionadas con el entonces entorno presidencial, las hermanas Guerrero y Gabriela Muñoz.

“Sabía que su novia oficial se estaba enriqueciendo y la respaldó. Sabía de las irregularidades de las hermanas Guerrero y las encumbró. Sabía lo de Gabriela Muñoz y no lo detuvo”.

Para la periodista, los casos conocidos recientemente son apenas una muestra de problemas mucho más profundos dentro del Gobierno.

“Lo que está pasando con estos últimos actos de corrupción, que son minúsculos, eso es lo que da grima, que ni siquiera son actos de macro corrupción”.

También cuestionó la gestión del Ejecutivo en temas como el sistema de salud, la contratación estatal, el manejo de las finanzas públicas y la seguridad del país.

“Sabía que morían pacientes sin medicamentos y siguió imperturbable apoyando a su hijo”.

Asimismo, aseguró que el presidente permitió múltiples decisiones que, en su criterio, afectaron la institucionalidad.

“Sabía que firmaban miles de contratos a dedo a las carreras para dejar que robaran. Sabía que dejaban contratados amigos en la Cancillería para entorpecer al siguiente gobierno”.

En otro de los apartes más fuertes del video, Hernández-Mora cuestionó la política de paz y la relación del Gobierno con grupos armados ilegales.

“Sabía que debilitaba las Fuerzas Militares y fortalecía las guerrillas. Sabía que la paz con el ELN era una mentira flagrante y que Calarcá era un matón. Y no rectificó”.

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La columnista también hizo referencia a las reiteradas polémicas que rodearon al presidente por sus ausencias en eventos oficiales y a los cuestionamientos sobre su estado de salud.

“Sabía que otras veces, drogado y borracho, dejaba metido a todo el mundo… ¿Qué tal esa última de ni siquiera bajarse del avión? ¿Le dio pereza? ¿Estaba enguayabado?”.

Finalmente, Hernández-Mora hizo un balance del legado que, en su opinión, deja Petro tras cuatro años en la Casa de Nariño.

“Ha denigrado la majestad de la jefatura de Estado, ha fomentado la corrupción y ha sembrado odio y resentimiento por todo el país”.

La periodista concluyó que el presidente no deja una huella positiva en la historia reciente del país y cerró su intervención con una contundente frase:

“Qué tipo tan lamentable, tan vergonzoso para Colombia”.