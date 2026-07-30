“Europa arde, ¿y Colombia con El Niño?”: opinión de Salud Hernández-Mora

La periodista de SEMANA Salud Hernández-Mora publicó en su columna de opinión una serie de valoraciones sobre el ingeniero forestal Santiago Soria, exjefe de jardines y patrimonio nacional de España. El análisis abordó la prevención de riesgos ambientales a nivel internacional, tomando como referencia los recientes incendios forestales en Europa y Norteamérica.

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Durante el informe, el especialista examinó el avance de las llamas en territorio europeo y las limitaciones institucionales para contenerlas. El experto señaló que “en Burdeos las llamas llegaron a 15 kilómetros de la ciudad y los fuegos continúan incontrolables, mientras los eventos naturales son cada vez más devastadores sin los medios necesarios para minimizar los riesgos”.

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El ingeniero explicó que la emergencia actual responde a la convergencia de múltiples focos de conflagración y variables del clima. Santiago Soria indicó que en las dos emergencias “se juntaron varios incendios con condiciones negativas de vientos fuertes, elevadas temperaturas y falta de lluvias, tres factores que favorecen la propagación del fuego”.

Cuestionamientos a la gestión gubernamental y recursos de atención

En el plano nacional e internacional, la columna expuso inquietudes sobre la ejecución de recursos presupuestales destinados a mitigar la sequía. Salud Hernández-Mora cuestionó las medidas adoptadas frente a las olas de calor, señalando que los vientos de hasta 70 kilómetros por hora amenazaron monumentos históricos como El Escorial en España.

Un bombero transporta una manguera mientras combate un incendio forestal en San Martín de Valdeiglesias, al oeste de Madrid, España. Foto: AP Photo/Manu Fernandez

El informe detalló que entre enero y julio de 2026 se registraron 1.164 incendios en suelo español, cifra que supera el promedio previo de 516 eventos. El ingeniero precisó que en este momento “solo funciona la mitad de la flota de aviones grandes contra incendios y son antiguos; de 14 aeronaves disponibles, solo siete están operativas”.

El profesional añadió que en conflagraciones de más de 700 grados de temperatura se requieren aviones de gran capacidad para evitar la evaporación del agua. El especialista agregó que el 95 % de los incendios son provocados por negligencias o intencionalidad, sin que existan sanciones severas para estos actos.

Impacto de fenómenos meteorológicos extremos

El análisis incluyó otros eventos climáticos como la borrasca Filomena y movimientos telúricos en la región sudamericana. El profesional enfatizó la ocurrencia de fenómenos opuestos en periodos breves, pasando de heladas históricas a incendios de gran magnitud en las mismas geografías.

Sobre la pérdida de cobertura vegetal en las zonas urbanas afectadas por el clima, el exjefe de jardines concluyó que “en Madrid se perdieron más de 70.000 árboles, proceso que requiere recursos y tiempo, pues se deben plantar árboles pequeños y esperar décadas para su crecimiento”.