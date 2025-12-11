“Por mucho que le fastidie a Petro y a la ultraizquierda, la autoridad moral de Machado hoy es incuestionable”: Salud Hernández-Mora

“Todo lo que ha rodeado el premio Nobel de María Corina Machado ha sido distinto a lo que hemos conocido en otras ocasiones. No es la primera que no puede recogerlo personalmente, pero la primera que sale de la clandestinidad, que hace una travesía impresionante, llega a Oslo a la medianoche y a las tres y pico sale al balcón para bajar a la calle y abrazarse con las personas que hacía tiempo no veía”, comienza narrando Salud Hernández-Mora en un video publicado en SEMANA.

“Es un paso decisivo en la carrerea importante que es la que está corriendo hacia la libertad de Venezuela. Ya dijo que el galardón es para toda Venezuela , reconocimiento a la lucha. El discurso del Presidente de Comité del Nobel supone un espaldarazo a su resistencia. Porque puso a Nicolás Maduro como un tirano y comparó a María Corina con Mandela y Lech Walesa", agregó la reportera.

Hernández-Mora estuvo en Oslo esta semana y acompañó la ceremonia del premio Nobel. Habló con la familia de la líder venezolana y con las decenas de líderes políticos que la acompañaron en su travesía. Y vivió en primera persona la emoción que conmovió a miles por redes sociales de su llegada a Oslo, tras una odisea que aún permanece en sigilo.

“Lo que hizo al bajar a la calle después de un viaje agotador muestra que no solo es una política con categoría de estadista, quizá la única que existe hoy en día, en América, sino también una persona cercana que sienten como suya. Es la líder indiscutible que tiene que conducir Venezuela a la libertad”, concluyo Hernández-Mora.