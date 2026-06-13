SEMANA: Donald Trump ha sido un presidente que ha expresado públicamente sus opiniones políticas en procesos electorales. Sus declaraciones sobre Colombia no son inéditas. En su mandato, Trump ha mostrado simpatía por Javier Milei en Argentina, por Viktor Orbán en Hungría y por Nasry Asfura en Honduras. ¿Por qué cree que lo hace?

Kevin Whitaker: Trump tiene su propia visión de dónde residen los intereses de Estados Unidos y cree que este país tiene derecho a expresarla. Probablemente, también cree, aunque a veces se observa lo contrario, que su apoyo es suficiente para garantizar la victoria de aquellos a quienes respalda. Además, su respaldo a resultados específicos en el hemisferio concuerda con la visión de Trump de que Estados Unidos es la potencia hegemónica en esta región y, por lo tanto, tiene derecho a decidir quiénes ganan y quiénes pierden, tanto política como económicamente.

Un grupo de 20 congresistas demócratas rechaza los mensajes de Donald Trump sobre las elecciones presidenciales en Colombia

SEMANA: En América Latina se podría estar conformando un bloque de derecha muy sólido si gana Abelardo de la Espriella, si se consolida la victoria de Keiko Fujimori y si se tiene en cuenta que los liderazgos de Milei y Bukele son ya muy fuertes. ¿Eso qué va a significar en el continente?

K.W.: No soy de los que creen que los resultados electorales en América Latina están determinados por las tendencias políticas hemisféricas. El electorado de cada nación toma sus decisiones basándose en los acontecimientos, las condiciones, las percepciones y los líderes de cada país.

La mayor trascendencia de tal resultado radicaría en la respuesta de Estados Unidos. Trump ya ha intentado reunir a naciones consideradas amigas en el llamado Escudo de las Américas. Un presidente De la Espriella encajaría perfectamente en ese grupo.

“La declaración de apoyo de Trump a Abelardo genera la expectativa de que Estados Unidos acompañará y apoyará a Colombia”. Foto: VANESA LONDOÑO-SEMANA

SEMANA: En la contienda colombiana, el presidente Donald Trump dice que “como presidente, Abelardo tendría un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas y restaurar el orden público”. ¿Eso es un apoyo incondicional a su mandato si él llegara a ganar?

K.W.: Esto parece una lista de tareas pendientes para cualquier presidente de Colombia. De estas, la inmigración, la delincuencia, el narcotráfico y el orden público son las más relevantes también para Estados Unidos. Si Abelardo resulta elegido, debería haber un esfuerzo bilateral riguroso y profesional para definir las acciones que se pueden emprender y cómo Estados Unidos puede brindar apoyo. De hecho, la declaración de apoyo de Trump a Abelardo genera la expectativa de que Estados Unidos acompañará y apoyará a Colombia en áreas de interés mutuo. En su lista de prioridades, Trump bien podría haber mencionado a Venezuela. Colombia tiene el mayor interés en un progreso real en Venezuela, y las empresas colombianas están bien posicionadas para brindar apoyo en la fase de “recuperación” de la política que Estados Unidos ha definido para Venezuela.

Donald Trump respaldó candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella: “Es un líder inteligente, fuerte y firme”

SEMANA: El presidente Trump aseguró que Abelardo de la Espriella es “un líder inteligente, fuerte y firme”. ¿Eso en la historia de Estados Unidos con Colombia había sucedido alguna vez?

K.W.: No recuerdo que Estados Unidos haya intervenido jamás de forma tan directa en unas elecciones colombianas. Obviamente, Estados Unidos tiene intereses, y tiene el derecho y la responsabilidad de calcular cómo se verían afectados esos intereses por la elección de cualquier presidente de Colombia. Lo que no tenemos derecho a hacer, y tradicionalmente no hemos hecho durante los últimos 80 años, es expresar públicamente esas opiniones. La elección del líder en cualquier país democrático es decisión exclusiva del electorado.

Si Iván Cepeda gana, serán “dos años y medio, que es lo que le queda de periodo a Trump, de relaciones difíciles y distantes entre Estados Unidos y Colombia”. Foto: AP

SEMANA: ¿Qué significa esa declaración si gana Iván Cepeda?

K.W.: Dos años y medio, que es lo que le queda de periodo a Donald Trump, de relaciones difíciles y distantes entre Estados Unidos y Colombia.

SEMANA: Gustavo Petro, por supuesto, rechazó las declaraciones de Donald Trump a favor de Abelardo de la Espriella. Aseguró que se trata de una violación a la “soberanía y a la libertad”. Teniendo en cuenta que, después de la cita en la Casa Blanca, Petro pudo pensar que ya era “amigo” de Washington, ¿cambia en algo esa relación tras lo que sucedió esta semana?

K.W.: Cualquiera que creyera que Trump y Petro eran amigos estaba muy equivocado.

“Le solicito no intervenir en la campaña”: Gustavo Petro a Donald Trump tras ratificar su apoyo a Abelardo de la Espriella

SEMANA: ¿Gustavo Petro, como expresidente, tiene posibilidades de salir de la Lista Ofac?

K.W.: Las personas designadas por la Ofac pueden ser retiradas de la lista si se produce un cambio en sus circunstancias o si se han tomado medidas correctivas; es decir, si el motivo de su designación ya no existe. Las designaciones se revisan para determinar su pertinencia en este sentido; además, quienes consideren que la designación fue errónea o que sus circunstancias han cambiado pueden solicitar su eliminación de la lista mediante un proceso judicial.

Abelardo de la Aspriella, candidato presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

SEMANA: ¿Qué limitaciones le impone esa condición ya por fuera del poder?

K.W.: Las sanciones y restricciones asociadas a la designación por parte de la Ofac serían las mismas para un expresidente que para un presidente.

SEMANA: ¿Qué tan vigilante cree que está hoy Estados Unidos de este proceso electoral? ¿Puede quitar más visas, por ejemplo?

K.W.: La política estadounidense de larga data consiste en identificar y tomar medidas contra quienes interfieren en las elecciones. Hemos impuesto diversas sanciones a personas en varios países –Venezuela, Guatemala, Honduras y la República Democrática del Congo, entre otros– por frustrar la voluntad del electorado. Estas sanciones incluyen restricciones de visa, multas en virtud de la Ley Global Magnitsky y otras medidas.En este caso existen dos diferencias.

Iván Cepeda, candidato presidencial. Foto: COLPRENSA

Primero, hay acusaciones de que el presidente Petro está interfiriendo en el proceso electoral de una manera que algunos, incluida la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, consideran contraria a la ley y la práctica colombianas. Segundo, el respaldo de Trump a Abelardo sugiere que Estados Unidos aboga por un resultado específico, no por el proceso electoral en sí. La postura tradicional de Trump sobre las elecciones es que, si él o sus aliados ganan, el proceso fue justo; de lo contrario, fue un fraude.